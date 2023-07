Pendler betroffen : Neue Baustellen und randalierende Waschbären

Bis zum Ende der Sommerferien soll die neue Fahrbahn der L106 zwischen Hammer und Dedenborn fertig sein. Sie wird im Hocheinbau erstellt. Zu Fuß und per Rad können Touristen derzeit passieren. Foto: Jürgen Lange

Nordeifel In kaum gekanntem Umfang lässt das Land in der Eifel Straßen erneuern. Nach Abschluss der laufenden Arbeiten stehen die nächsten Baustellen mit neuen Sperrungen und Umleitungen ins Haus.

Seit vergangenem Jahr ist die Bundesstraße 258 zwischen Wahlerscheid und Höfen Baustelle. Per Ampel wird der Verkehr einspurig an den jeweiligen Bauabschnitten vorbeigeleitet. Derer sind es insgesamt sechs, wobei jedes Teilstück rund 600 Meter lang ist.

Hier wird die alte Bundesstraße komplett neu gebaut, wie aus dem Lehrbuch. An der Westseite entsteht ein 2,50 Meter breiter Radweg. Wo er fertig ist, dient er provisorisch als Fahrstrecke, während daneben die alte Bundesstraße ausgebaut wird und von Grund auf eine neue Fahrbahn erhält.

Insgesamt 13,45 Meter breit wird die Bundesstraße sein. Neben dem Radweg, den 50 Zentimeter Bankett vom Wald trennen, liegt ein 1,75 Meter breiter Schutzstreifen. 7,50 Meter sind die beiden Fahrspuren breit, die von 1 Meter Bankett gesäumt werden. Fast einen Meter tief wird für den neuen Radweg und die Erneuerung der alten Fahrspur ausgeschachtet. Auf eine mächtige Schicht Frostschutzkies kommen fast 30 Zentimeter aus Asphalt: 16 Zentimeter Tragschicht, acht Zentimeter Binder und vier Zentimeter Deckschicht.

Gewaltige Erdmassen werden bewegt, um von der Frostschicht bis zur Asphaltdecke die B258 zwischen Wahlerscheid und Höfen neu bauen zu können. Foto: Jürgen Lange

Gewaltig sehen die Passagen aus, in denen durch das Tiefbauunternehmen Gebrüder Balter aus Hellenthal noch ausgeschachtet wird. Das klärt auf, warum gut Ding auch Weile haben will. Um Tempo zu machen, lässt der Landesbetrieb Straßenbau immer zwei Bauabschnitte gleichzeitig bearbeiten. Nur im Winter ist Pause. Zu unberechenbar sind Witterung und Verkehrssituation im Baustellenbereich.

Die südlichen drei Baubschnitte sind fertiggestellt. Vor kurzem wurde hier die oberste Deckschicht gefahren – erkennbar an der Weißmarkierung. Hier soll in den nächsten Wochen noch die neue Beschilderung folgen. Zum größten Teil fehlen zudem noch die Leitplanken, die die Verkehrsteilnehmer schützen sollen. Sie werden in Richtung Wahlerscheid hinter der Kurve dort enden, wo der Nationalpark Eifel beginnt. Dessen Verwaltung habe die Installation von Leitplanken in seinem Beritt abgelehnt.

Wo nördlich davon noch die Gelbmarkierung auf der Fahrbahn klebt, fehlt auch noch die oberste Deckschicht. Sie wird nach Plan zum Jahresende, wenn alles fertig ist, gefahren. „Möglichst viel aus einem Guss“; sagt Helmut Schmitz. „Je weniger Nahtstellen es gibt, desto geringer das Risiko für Schadstellen“, erklärt der Bauleiter beim Landesbetrieb Straßenbau.

2024 weiter in Richtung Höfen

In Richtung Brather Hof liegt im vierten Bauabschnitt die Tragschicht aus Asphalt. Nebenan läuft der Aushub für den Radweg, im fünften Bauabschnitt wird dessen Unterbau erstellt, der im sechsten Bauabschnitt fertig ist. In den letzten beiden Passagen muss der Straßenbau noch folgen.

Info Waschbären treiben ihr Unwesen in Perlenau Seit Dienstag warnt auf dem Parkplatz Perlenbachtalsperre ein Schild vor Waschbären. Foto: Straßenmeisterei Simmerath „Wir bekommen das anders nicht mehr in den Griff“, zeigt sich Bruno Alzer entschlossen. Der Leiter der Straßenmeisterei Simmerath hat die Mülleimer vom Parkplatz an der B399 (Monschauer Straße) in Höhe der Perlenbachtalsperre entfernen lassen. Verantwortungslose Zeitgenossen hatten die Abfallbehälter immer wieder zur Entsorgung ihres Hausmülls inklusive Lebensmittelresten genutzt. Hungrige Wachbären hatten die Behälter auf der Suche nach Fressbarem durchwühlt und ein Bild der Verwüstung auf dem Parkplatz hinterlassen. Darüber wiederum beschwerten sich Passanten. Gegen die Waschbären hat der Landesbetrieb Straßenbau keine Handhabe. Alzer blieb keine andere Wahl, als die Abfallbehälter zu entfernen und Hinweisschilder aufzustellen: „Achtung Waschbären! Müll abladen verboten!“, steht dort nun zu lesen. „In der Hoffnung, dass das hilft“, sagt Alzer.

Helmut Schmitz rechnet damit, dass wie geplant die Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen werden können. Parallel dazu wird an der Ausschreibung für den nächsten Abschnitt gearbeitet. Denn in 2024 soll die B258 weiter in Richtung Höfen bis zur Kreuzung mit den Kreisstraßen K25/26 zwischen Kalterherberg und Rohren saniert werden. Dort ist das Tempo wegen der zahlreichen Fahrbahnschäden bereits auf 70 km/h gedrosselt.

Krötentunnel für Reichensteiner Straße

Nachdem in der L106 zwischen Kalterherberg (Messweg) und Mützenich (Reichensteiner Straße) die Rurbrücke im Leyloch nach einem Hochwasserschaden erneuert worden und 300 Meter Landesstraße nebst Hangsicherung neu gebaut worden sind, wird zwischen der Rur und der Mützenicher Ortslage die Reichensteiner Straße komplett erneuert. Wegen der engen, steilen und kurvigen Topografie bei nur wenigen Anliegern hat sich der Landesbetrieb weitestgehend für einen Hocheinbau entschieden: Neben der Fahrbahn wird durch die Firma Oevermann mit Niederlassung in Kreuzau ein Graben gezogen und darin ein höheres Mäuerchen gegossen, das dann als Begrenzung für den neuen Aufbau der Straße aus Asphalt dient.

Im Hocheinbau wird auch die L106 von der Rur nach Mützenich neu erstellt. Im Graben werden derzeit Leitungen verlegt und danach die Seitenwand der Fahrbahn betoniert. Foto: Jürgen Lange

Wer diese interessante Technik bewundern möchte, muss sich noch gedulden bis etwa Ende August. Derzeit sind noch die Versorgungsträger bei Leitungsarbeiten. Die Regionetz und die Telekom lassen Kabel und Leerrohre verlegen.

Vor allem im Bereich des Reichensteiner Weihers werden flankierende Krötentunnel in die Fahrbahn eingebaut. „Das ist sicherer“, sagt Schmitz. Bisher sammelten Tierschützer während der Wanderung entlang aufgestellter Schutzzäune die Amphibien mit Eimern ein, um sie auf die andere Straßenseite zu tragen. Zukünftig können die Kröten ihre alten Wanderstrecken selbst zu Fuß bewältigen.

Erneuert wird auch die alte Wasserleitung zum Reichensteiner Kloster. Dieses hat zwar mit dem Erwerb durch die Mönche einen neuen Wasseranschluss erhalten. Aber aus einer alten Gussleitung fließt Brauchwasser aus einer Zisterne zum Kloster. Und diese Leitung hat ein Bagger just beim Sondieren getroffen.

Ausgesprochen aufwendig ist die Verlegung der Leitungen der Versorgungsträger, die zu einem Teil in dem Graben verlegt werden, der später auch für den Guss der seitlichen Fahrbahnbegrenzung aus Beton genutzt werden soll. Schmitz ist dennoch zuversichtlich, den Zeitplan einhalten zu können: „Wenn erst einmal asphaltiert werden kann, geht’s schnell.“ Vor dem Jahresende soll die Strecke wieder frei sein. Innerhalb der Mützenicher Ortsdurchfahrt war die L106 bereits im Vorjahr saniert worden.

L106 zum Ferienende fertig

Eng ist der Zeitplan für die Arbeiten an der L106 zwischen Dedenborn und Hammer: Mit dem Ende der Sommerferien soll alles fertig sein. Denn just wegen des Schülerverkehrs wurde auf Wunsch der Aseag die derzeitige Urlaubs- als Bauzeit gewählt.

Anderenfalls hätte das Nahverkehrsunternehmen die Schülerbeförderung über die Wintermonate nicht sicherstellen können. Derweil sind die touristischen Leistungsträger nicht sonderlich begeistert von der neuerlichen Baustelle während der Urlaubszeit. Im vergangenen Jahr hatte bereits der Perlenbachverband die Hammerstraße für die Neuverlegung von Wasserleitungen still gelegt.

Damit für den Kanalbau und Fahrbahnerneuerung der B258 in der Konzener Ortsdurchfahrt ab 2024 eine Umleitungsstrecke zur Verfügung steht, wird noch im Herbst die desolate L246 zwischen Imgenbroich und „Am Gericht“ saniert. Foto: Jürgen Lange

Zwischen Dedenborn und Hammer wird auf rund 13.500 Quadratmetern der alte Asphalt abgefräst. Auch hier ist das Bauunternehmen Oevermann am Werk. Anschließend soll auf rund 1400 Kubikmeter Frostschutz aus gut 1000 Tonnen Asphalt die Tragschicht und mit rund 2850 Tonnen die Bindeschicht gefahren werden.

Wo die alte Fahrbahn besonders marode war, wurde der Teer ausgebaut und auf einer gesonderten Deponie entsorgt. Hier wird die Straße von Grund auf neu aufgebaut. Wo es bereits Ausbesserungen gegeben oder die Fahrbahn noch den Ansprüchen genügt hat, ist sie als Unterbau erhalten geblieben. Darauf wird das neue Bitumen aufgebracht: acht Zentimeter Binder- und vier Zentimeter Deckschicht.

„Der Hocheinbau hat einen großen Zeitvorteil“, sagt Bruno Alzer mit Blick auf die nur sechs Wochen Bauzeit. „Und er ist unter dem Strich kostengünstiger“, so der Leiter der Straßenmeisterei Simmerath. Dort, wo es bisher eine Entwässerung neben der Fahrbahn gab, werden neue Randsteine gesetzt. Das ist vor allem im Bereich der Ortseingänge der Fall. Über die weite Strecke entwässert die Landesstraße über die Bankette in die freie Natur.

Karweg wird im Herbst saniert

Noch in diesem Herbst wird die L246 zwischen „Am Gericht“ und Imgenbroich zur Baustelle, kündigt Arnd Meyer als Projektleiter des Landesbetriebs Straßenbau an. Der Karweg wird jetzt noch schnell saniert, damit er Anfang kommenden Jahres als Umleitungsstrecke zur Verfügung steht.

Dann wird in der Bundesstraße 258 innerhalb der Ortslage Konzen durch die Stadt Monschau die Kanalisierung abschnittsweise erneuert. Daran schließt sich der Landesbetrieb mit der Erneuerung der Fahrbahn inklusive des Ausbaus des Radwegs an. Die Arbeiten werden weitestgehend unter Vollsperrung erfolgen müssen – aufgrund der Lage der Kanalleitungen und der Vorschriften zur Arbeitssicherheit. Details zur Verkehrsführung während der Maßnahme sind noch nicht spruchreif.

Hangsicherung im Kalltal

Seit Monatsbeginn ist die L160 durch das Kalltal zwischen Rollesbroich und Raffelsbrand für den Verkehr gesperrt. Zwei Jahre lang wird dieser Abschnitt zur Baustelle, weil zuerst der abgehende Hang gesichert werden soll, bevor die Fahrbahn der Landesstraße erneuert wird. Gearbeitet werden soll von beiden Seiten. Derzeit ist noch der Kampfmittelräumdienst vor Ort. In der kommenden Woche sollen die Bohrgeräte vor Ort aufgebaut werden, sagt Arnd Meyer. „Alleine das wird zwei Tage in Anspruch nehmen.“

Venwegen ab September dicht

Wer zwischen der Eifel und dem Norden derzeit über Venwegen pendelt, wird sich vom 1. September an eine neue Route suchen müssen. Dann werden wieder die Arbeiten an der L12 in der Ortsdurchfahrt aufgenommen, die nach der Hochwasserkatastrophe abgebrochen worden waren. Nach Erneuerung der Brücke in Mulartshütte diente Venwegen als Umleitung für die Erneuerung der Brücken in Zweifall (L24) und Vicht (L238) sowie weitere Arbeiten an Leitungen und Fahrbahnen im Tal des Vichtbaches. Dafür ist derzeit auf der L238 die Münsterau zwischen Zweifall und Vicht gesperrt. Nach den Sommerferien wird zudem die Finkensiefstraße (L220) zwischen der Tallage und Büsbach komplett für Arbeiten an einem Entwässerungsbauwerk in Höhe der Eisenbahnüberführung gesperrt.

Ab September wird zuerst der Kreisverkehr der L12 und im weiteren Verlauf die Vennstraße abschnittsweise saniert. Rund drei Jahre wird die Landesstraße gesperrt sein. Foto: Jürgen Lange

In Venwegen werden am 1. September die Arbeiten in der Vennstraße am Kreisverkehr mit seinen Abzweigungen nach Hahn, Kornelimünster und Breinig beginnen und von dort in Richtung Ortseingang vorangetrieben. „Dort müssen keine Leitungen ausgetauscht werden“, argumentiert der Projektleiter. Danach wird der Abschnitt zwischen Mulartshütte und Birkenhof saniert. Von dort zieht sich das nächste Baufeld bis in den Ortseingang hinein.

Es folgt in Venwegen die Passage bis zur Kochsgasse, wo bis Juli 2021 bereits Leitungen neu verlegt worden waren. „Wegen der Flut wurde abgebrochen, die Baugrube nur provisorisch verfüllt und asphaltiert“, erklärt Arnd Meyer. „Das müssen wir nun alles wieder aufreißen, die Leitungstrassen ordnungsgemäß verfüllen und die Straße von Grund auf neu bauen.“

Anschließend wird von der Kochsgasse aus weiter das Leitungsnetz durch die Versorger in Richtung Ortsausgang Kreisverkehr erneuert; der Straßenbau folgt jeweils auf dem Fuße. Die Vollsperrung der L12 in Venwegen wird voraussichtlich drei Jahre dauern.

Derzeit fehlen Arnd Meyer als Projektleiter beim Landesbetrieb Straßenbau die Ressourcen, um vor dem Start der Großprojekte die L238 zwischen Mulartshütte und Zweifall nebst Hangsicherung sanieren zu lassen. Foto: Jürgen Lange

Problem Mulartshütter Straße

Noch nicht terminiert ist der Neubau der L238 zwischen Mulartshütte und Zweifall (Mulartshütter Straße). Die Strecke ist marode, der Hang ins Tal der Vicht in großen Teilen abgängig. Entsprechend umfangreich wird eine Straßenerneuerung mit Hangsicherung einhergehen müssen. „Dafür liegen noch keine Planungen vor“, erklärt der Projektleiter. Darüber hinaus fehlen Kapazitäten für solche Planungen, und Arbeiten zu einer Hangsicherung sind stets zeitaufwendig.

Aber auf diese L238 kommt ein erhebliches Aufkommen von Schwerlastverkehr zu. Für 2024 avisiert die Kupferstadt Stolberg den Wiederaufbau der Vichtbachbrücke ins Mückenloch. Diese Brücke ist wiederum erforderlich für den Bau der Hochwasserrückhaltebecken unterhalb von Mulartshütte. Das zweite soll unterhalb von Rott errichtet werden. Mit einem Baubeginn ist ab Ende 2024 zu rechnen. Für beide Vorhaben wird der gesamte Schwerlastverkehr über die L238 abzuwickeln sein. Der Wasserverband rechnet mit mehr als 10.000 Fahrten.

Was mit der L238 zwischen Mularshütte und Zweifall geschieht, ist derzeit offen. Über die Strecke soll ab 2024 der Schwerlastverkehr zum Brückenneubau Mückenloch und zur Erreichtung der Hochwasserrückhaltebecken rollen. Foto: Jürgen Lange