TV-Tipp : Nationalpark Eifel am Karfreitag im Fernsehen

Nationalpark Eifel am Karfreitag im Fernsehen

Moderatorin Tamina Kallert beim Besuch der Wüstung Wollseifen mit Nationalpark-Waldführerin Christel Küpper, die bis 1946 in der ehemaligen Ortschaft gelebt hat. Foto: A. Baumgarten

Vogelsang Die Reisesendung „Wunderschön!“ am Karfreitag, 15. April, ab 16.30 Uhr im WDR, führt durch die wilde Nordeifel auf dem Wildnis-Trail im Nationalpark Eifel.

Der Wildnis-Trail durch den Nationalpark Eifel macht seinem Namen alle Ehre: Teils schmale Pfade schlängeln sich über 85 Kilometer einmal längs durch den gesamten Nationalpark. Mal geht es vorbei an umgestürzten Bäumen, Bächen, Wildblumenwiesen und kleinen Dörfern und über sturmumtoste Höhen. Tamina Kallert wandert die ersten der vier Etappen des Trails durch den Nationalpark, wo die Natur in weiten Teilen wieder Natur sein darf. Auf den knapp 25 Kilometern von Höfen bis nach Einruhr trifft die Moderatorin immer wieder Bloggerin Silvana Brangenberg mit ihrem Vierbeiner Cabo. Ein alter Bekannter ist Michael Lammertz von der Nationalparkverwaltung Eifel, der Erfinder des Wildnis-Trails. Er kennt ein Waldgebiet, in dem der „Urwald aus zweiter Hand“ schon gut zu erkennen ist.