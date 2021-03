Lotsen lenken Besucher : Nur auf Abstand zu den blühenden Narzissen

Sie sind die Stars des Frühjahrs in der Nordeifel. Ende März bis Anfang Mai blühen in den Tälern von Perl-, Fuhrts, Jensbach und Olef die Narzissen. Unter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen dürfen sie besucht werden. Foto: Andreas Gabbert

Nordeifel Ab Ende März finden normalerweise fachkundig begleitete Führungen zu den Narzissenwiesen der Nordeifel statt. Wegen Corona laufen die Ausflüge für Blumenfeunde in diesem Jahr anders ab.

Die Wanderungen führen normalerweise durch das Perlenbach- und Fuhrtsbachtal bei Monschau, das Oleftal bei Hellenthal und das Jansbachtal bei Büllingen. Aufgrund der aktuellen Lage der Pandemie haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, in diesem Jahr auf die geführten Wanderungen zu verzichten.

Die Narzissenwiesen sollen nach aktuellem Stand grundsätzlich aber zugänglich bleiben. Bürgermeister Rudolf Westerburg von der Gemeinde Hellenthal, Bürgermeister Friedhelm Wirtz von der Gemeinde Büllingen und der amtierende Verwaltungschef Franz-Karl Boden von der Stadt Monschau appellieren aber eindringlich an die Vernunft aller Gäste, die die Narzissenwiesen besuchen. „Bitte halten Sie sich an die bekannten Corona-Regeln“, appellieren sie gemeinsam.

„Nachdem im vergangenen Jahr die Blüte gleich in den Beginn der Pandemie fiel, haben wir uns nun besser vorbereiten können“, sagt Franz-Karl Boden. Seinerzeit machte man eilig mit Hinweisen auf Absperrbaken auf Abstandsregeln aufmerksam.

Zusätzlich zu den naturfachlichen Aspekten wurde auf das Betretungsverbot der Wiesen hingewiesen, um unerwünschte Ansammlungen von Menschen zu vermeiden. Das alles gilt nun zwar auch, aber in dieser Saison kann dank der intensiven Vorbereitung die Ansprache wesentlich persönlicher ausfallen, so Boden.

Lieber wochentags als am Wochenende

Denn auf der deutschen Seite werden an verschiedenen Standorten in den Narzissentälern Lotsen positioniert, die im Rahmen der Besucherlenkung auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten, aber auch Fragen zu den Narzissenwiesen beantworten. Grundsätzlich empfiehlt sich der Besuch wochentags statt an stark frequentierten Wochenenden.