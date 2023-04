Landesbetrieb Straßenbau : Nachmittags freie Fahrt zwischen Kalterherberg und Mützenich

Am Mittwoch werden die letzten Pfosten gesetzt für die Leitplanken. Ab Donnerstagnachmittag wird die L106 zwischen Kalterherberg und Mützenich wieder für den Verkehr freigegeben – für einige Wochen. Foto: Jürgen Lange

Nordeifel Die letzten Teile der Leitplanken werden am Mittwoch montiert. Am Donnerstag erfolgen Restarbeiten. Am Nachmittag ist nach einem Jahr die Fahrt wieder frei – für ein paar Wochen.

Fast auf den Tag genau nach einem Jahr endet die Sperrung der Verbindungsachse zwischen Kalterherberg und Mützenich. Ab dem 14. März 2022 war die Route über Messweg, Rurbrücke und Reichensteiner Straße für den Verkehr gesperrt. An Nachmittag des Donnerstages wird der Landesbetrieb Straßenbau die Strecke wieder für den Verkehr freigeben.

„Zuerst müssen die Leitplanken montiert sein“, hatte Helmut Schmitz nach Fertigstellung der Asphaltarbeiten gemahnt. Ohne Sicherheitseinrichtungen gilt die bergige und kurvige Strecke als zu gefährlich. Aber am Mittwoch strahlt der Bauleiter des Landesbetriebs Straßenbau um so mehr Zuversicht aus. Bereits vor Mittag ist der letzte tragende Pfosten für die Leitplanken von den Mitarbeitern einer Fachfirma in den Boden gerammt.

Auf den 300 Meter Neubaustrecke des Messewegs laufen letzte Arbeiten an der Entwässerung über Gräben und Durchlässe. Foto: Jürgen Lange

Derweil arbeitet das Team der Tiefbauer an den letzten Feinheiten, beispielsweise für die Wasserführung in Gräben und Durchlässen. Einige Verkehrsschilder müssen noch installiert und die Neubaustrecke abgenommen werden, dann können zum Abend des Donnerstages hin die Absperrbaken aus dem Wege geräumt werden.

Eigentlich hatte der Landesbetrieb die idyllische Route vorbei an Norbertus-Kapelle und Kloster Reichenstein, engkurvig unter dem Vennbahn-Viadukt hindurch und das Leyloch wieder bergauf noch gar nicht auf seiner Arbeitsliste gehabt, wäre da nicht die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 gewesen. Die Rur hat das alte Brückenbauwerk – im Jahr 1952 als einfeldrige Gewölbebrücke aus Beton errichtet – so geschädigt, dass es komplett neu gebaut werden musste. Passanten können über Monate hinweg die Dimensionen des aufwendigen Brückenschlags bestaunen. Allein die Widerlager ragen über fünf Meter über ihre Fundamente hinaus. Im Herbst wird die Brückenplatte aus Fertigteilen und darauf der Straßenaufbau hergestellt.

Auf der L106 in Richtung Mützenich sind die Vorbereitungen für die Sanierung der Fahrbahn zwischen Rurbrücke und Ortseingang bereits sichtbar. Foto: Jürgen Lange

Heute fügt sich das mit Gestein verblendete Bauwerk wie aus einem Guss in die Landschaft ein und ist größer als zuvor: Die neue Stahlbetonbrücke über die Rur hat eine Breite zwischen den Geländern von 12,50 Metern und ist somit 2,45 Meter breiter als das vorherige Bauwerk. Neben den beiden jeweils 3,5 Meter messenden Fahrspuren bieten beide Brückenkappen Platz für zwei Meter breite Rad-/Gehwege mit 0,5 Meter breitem Sicherheitsstreifen zur Fahrbahn. Gleichzeitig wurde der Durchlass der Rur von 25,1 m² auf circa 32,4 m² vergrößert. Die Gesamtkosten für Abriss und Neubau der Rurbrücke gibt der Landesbetrieb mit 2,01 Millionen Euro an.

Wenn der Landesbetrieb einmal anpackt, dann richtig. So werden von der Brücke aus die 300 Meter der L106 in Richtung Kalterherberg bergauf neu gebaut und dafür zugleich der Hang bergab zur Rur gesichert. Am anderen Ufer wurde von der L214 (Eupener Straße) aus die L106 (Reichensteiner Straße) bis zum Ortsende am Plattevenn über zwei Kilometer von Grund auf erneuert.

Aber wenn sich vom Donnerstag an beide Monschauer Dörfer wieder auf direktem Wege begegnen können, wird dies nicht von langer Dauer sein. Im Juni, so kalkuliert Helmut Schmitz, werden erneut Baumaschinen die Durchfahrt unterbinden. Dann werden gut zwei Kilometer der alten Landesstraße zwischen der Rurbrücke und dem Mützenicher Ortseingang saniert und so die Lücke im Neubaunetz geschlossen.

Mit einer Dauer von rund fünf Monaten wird die Bauzeit kalkuliert. Die Veröffentlichung der Ausschreibung für die Arbeiten steht dieser Tage an. Angesichts der Herausforderungen in der Örtlichkeit hat sich der Landesbetrieb für ein in der Eifel eher seltenes Verfahren entschieden. Aber die Topografie mit ihren engen Tälern und starken Gefälle bei einem kurvigen und eher schmalen Straßenverlauf mit selten mehr als fünf Metern Breite durch die überwiegend freie Landschaft scheint ideal zu sein für einen sogenannten Hocheinbau, wie er beispielsweise in der L25 zwischen Schevenhütte und Gürzenich erfolgt sei.

Dabei wird die Fahrbahn begleitend ein Graben ausgehoben. Dort hinein zieht ein Betonfertiger einen kontinuierlichen Randbalken – 50 Zentimeter breit, 40 Zentimeter hoch – so ein, dass ein Freibord von zwölf Zentimetern über der heutigen Fahrbahndecke verbleibt. Mit diesem Betonbord als seitlicher Begrenzung kann die Fahrbahn auf bestehender Decke stabil aufgebaut werden. „Der Vorteil liegt in der Ersparnis von Zeit und Kosten“, erklärt Helmut Schmitz. Es entfällt der Ausbau und die kostspielige Entsorgung der zumeist teerhaltigen Altstraße nebst Unterbau. Mit dem Hocheinbau werden die belasteten Stoffe versiegelt wie in einem Sarkophag.

Bis zur Höfener Kreuzung

Auf der B258 zwischen Wahlerscheid und Höfen stehen die vorerst letzten beiden Bauabschnitte bis in den Herbst hinein an. Ausbauende ist dann kurz hinter „Rothe Kreuz“. Im nächsten Jahr geht der Ausbau weiter bis zur Kreuzung mit der K26. Foto: Jürgen Lange

Derweil macht zwischen der Grenze bei Wahlerscheid und Rocherath der Neubau der Bundesstraße 258 auf Höfen sichtbare Fortschritte. Im vergangenen Jahr wurden die ersten drei Bauabschnitte auf rund 1,8 Kilometern Länge bewältigt. Bis in den Herbst hinein stehen die verbleibenden Bauabschnitte bis hinter „Rothe Kreuz“ an. Zuerst wird die Trasse neben der B258 ausgehoben, um darauf den neuen, 2,50 Meter breiten Radweg aufzubauen. Der dient dann als einspuriger Bypass während in diesem Abschnitt die Bundesstraße vom Unterbau bis hin zur Deckschicht neu gebaut wird.

Aber auch hier ist nach den drei Kilometern noch nicht Schluss. Am Brather Hof vorbei bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße (K26) nach Rohren beziehungsweise Kalterherberg bei Alzen soll die Sanierung vorangetrieben werden. Die Ausschreibung der Arbeiten soll über den Winter erfolgen.