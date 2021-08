Nach Feuer in Einruhr : Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Großalarm bei der Feuerwehr in Simmerath: Unweit der Kirche in Einruhr geriet am Montag ein Fachwerkhaus in Brand. Foto: PSM

Einruhr Nach dem Feuer in einer Scheune und einem danebenliegenden Fachwerkhaus in Einruhr hat die Polizei noch am Montag in Tatortnähe den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen.

Gegen 16 Uhr waren Feuerwehr und Polizei am Montag zu einem Brand in die Rurstraße nach Einruhr gerufen. Dort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Scheune bereits in voller Ausdehnung brannte. Die Flammen hatten auch schon auf den Dachstuhl des davorstehenden Wohnhauses übergegriffen.

Alle Bewohner waren bereits aus dem Gebäude geflüchtet, so dass niemand verletzt wurde. Der Feuerwehr gelang es gegen 17.30 Uhr den Brand zu löschen und eine weitere Ausdehnung zu verhindern. Insgesamt waren 111 Kräfte der Simmerather Wehr im Einsatz, die beinahe vollzählig zum See geeilt war.

Die Scheune musste teilweise abgerissen werden, das Haus ist vorerst unbewohnbar. Verkehrsstörungen durch das Feuer blieben aus.

Noch während der Löscharbeiten verdichteten sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Ein 50-jähriger Simmerather wurde in der Nähe des Tatorts aufgegriffen. Da es Anzeichen auf eine psychische Erkrankung gab, brachte ihn ein Rettungswagen in Polizeibegleitung in eine Klinik. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

(red/pol)