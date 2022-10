Radtourismus : Museum der Befreiung dreht weiter eine Zeitschleife

In der Spitze des Geländes am Pferdeweiher soll das Ausstellungs- und Dokumentationszentrum neben der Wanderstation in Roetgen entstehen. Der Spielplatz soll auf dem Gelände verlagert werden. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Während man in Einruhr am Heilsteinhaus bereits kneipen und in Kalterherberg neben dem Mountainbike-Parcours die Radstation nutzen kann, dreht sich in Roetgen das Zeitschleifen-Projekt in einer Zeitschleife. Alles wartet auf die Landesregierung.