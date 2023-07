Hochwasser : Mulartshütte sagt bewegend Dankeschön

Der Pegel belegt: Wo heute in Mulartshütte Andacht gehalten wird, wütete vor zwei Jahren verheerend die Flut. Foto: Jürgen Lange

Mulartshütte Mit einer von Propst Andreas Möhlig zelebrierten Andacht an Hochkreuz und Flutmarke erinnert Mulartshütte an den zweiten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe.

Auf den ersten Blick erinnert kaum noch etwas daran, wie sehr im Tal der Vicht vor zwei Jahren das Hochwasser gewütet hat. In dem kleinen 360-Seelen-Dorf trafen die Fluten zuerst die Menschen und Gebäude, bevor die zerstörerische Kraft des sonst so idyllischen Bachleins abwärts in Stolberg zuschlug.

Die meisten Fassaden sind wiederhergestellt. Wie es dahinter in den Wohnungen sowie Gärten und vor allem bei den Menschen aussieht, ist eine andere Sache. An diesem zweiten Jahrestag hört man mehr von den kleineren, denn den größeren Sorgen.

„Danke sagen“: Nico Stockem (l.) sprach für den Bürgerverein, Propst Andreas Möhlig mahnte, Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit nie zu vergessen. Foto: Jürgen Lange

Nicht alle im Reinen mit WVER

Nicht überall ist man mit Blick auf die Zukunft und den Masterplan nicht im Reinen mit dem Wasserverband Eifel-Rur, der noch umfangreiche Erweiterungen des Bachbettes auf der To-do-Liste stehen hat. Der große Zeltplatz Vichtbachtal ist weiterhin eine Brache. Das alte Jägerhaus, ein schmuckes barockes Großfachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert und eines der wichtigsten Denkmale in der Gemeinde Roetgen, modert weiter vor sich hin. Und auch dem kleine, zwar liebevoll bepflanzten Dorfplatz fehlt noch immer die Umrandung.

Genau hier, an der im Vorjahr eingesegneten Hochwassermarke auf der markanten Stele neben dem nicht minder eindrucksvollen Hochkreuz anno 1908 treffen sich an diesem Samstag die Menschen aus Mulartshütte, Venwegen und aus Dörfern weiter abwärts zu einem Gedenkgottesdienst. Um sich zu erinnern, zu gedenken, zu sinnieren, zum Beten und um Danke zu sagen.

Die Folgen des Hochwassers

Genau diesen Punkt hebt Nico Stockem vom Mulartshütter Bürgerverein in seiner bewegenden Ansprache hervor. Es gibt keine Vorwürfe, es gibt keine Beschwerden, es gibt nur einen knappen Blick zurück. „Wann haben Sie zum letzten Mal Danke gesagt?“, fragt Stockem. „Als nach dem Hochwasser Helferscharen unseren Ort erreichten, waren fast alle Betroffenen wie paralysiert, wir waren unfähig, rational zu denken und zu handeln.“ Und somit waren viele Mulartshütter in den ersten Tagen auch nicht in der Lage Danke zu sagen, „weil uns die Folgen des Hochwassers und das, was wir leisten mussten, völlig aus der Bahn geworfen haben“, so Stockem weiter. Bereits beim Gedenkgottesdienst im vergangenen Jahr wurde Dank gesagt allen Unterstützern.

Hilfsbereitschaft

Aber die unglaubliche Hilfe bewegt die Bürgerinnen und Bürger weiter. Sie haben die Unterstützung auch jetzt nicht vergessen, wo vieles fast wieder wie zuvor erscheint. „Danke für die tolle Hilfe auf allen Ebenen für ganz Mulartshütte mit all seinen Menschen“, betont Nico Stockem. „Danke, dass Sie gekommen sind und dass wir heute diese Andacht gemeinsam feiern können.“

Die Resonanz war am Samstag nicht so groß wie im Vorjahr, aber gut 50 Menschen kamen zu Andacht und Beisammensein in Mulartshütte. Foto: Jürgen Lange

Dankbar ist man in Mulartshütte, dass die Flut hier keine Menschen in den Tot gerissen hat, so wie beispielsweise Propst Andreas Möhlig her stammt, dem als pastoraler Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden an der Himmelsleiter Kornelimünster/Roetgen bei der Andacht Carola Nießen zur Seite steht. Ludger Spiekermann, nebenamtlicher Organist an St. Josef in Schmidthof, verschiebt eigens seine Abfahrt in den Urlaub, um mit seinem Akkordeon virtuos zur musikalischen Untermalung der Feier beizutragen.

„Zwei Jahre sind es jetzt schon her“, erinnert Möhlig in seiner Predigt an die Schrecken. „Die Zeit heilt alle Wunden“, zitiert der Propst ein altes Sprichwort, um sich dann zu distanzieren: „Nein, das tut sie nicht.“ Zumindest nicht, wenn es vertröstend gemeint sei. Sicherlich sei die Zeit nicht stehen geblieben, was man in Mulartshütte sehen kann. Vor einem Jahr wurde der Gedenkstein eingesegnet. Nun habe sich wieder mehr getan. „In den Häusern sieht es aber anders aus“, sagt Möhlig und spricht die seelischen Wunden der Menschen an. Erst recht, wenn zu solchen Jahrestagen in den Medien gehäuft die Bilder der Katastrophe wieder zu sehen sind und erinnern.

„Es gibt Wunden, es gibt Narben bei den Menschen. Die Zeit wird nicht alle Wunden heilen“, so der Propst weiter und mahnt, sich auch an die anderen Dinge zu erinnern. „Zum Beispiel an die Hilfsbereitschaft, an die Mitmenschlichkeit, an die Hilfe von Bekannten und Unbekannten. Die Menschen nicht alleine da.“

Zeit mitgebracht

Der katholische Geistliche führt beispielhaft Elisabeth von Thüringen an, die als Frau verehrt wird, weil sie anders gehandelt hat ohne Berechnung und Blick auf die Folgen für sich. Bekannt sei das Rosenwunder auf ihrem Weg zu Armen und Schwachen. An das erinnert auch das Lied, „Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, ... dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, ... dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt“ – es wird gemeinsam angestimmt. Und Propst Möhlig mahnt an die vielen Helfer zu denken, die nicht alle Wunden heilen konnten, aber zeigen, „woran wir reicher geworden sind: an Mitmenschlichkeit und Solidarität. Bewahren wir dies, wenn die Zeit weiter voranschreitet“.