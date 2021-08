Grünentalstraße : Motorradfahrer stirbt nach Sturz mit der Harley

In der gefährlichen S-Kurve kurz vor dem Grünental verlor ein 62-jähriger Motorradfahrer am Samstagmittag auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seine schwere Harley Davidson, wurde über die Leitplanke in die Böschung geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle den Folgen des Sturzes. Foto: Heiner Schepp

Imgenbroich Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Vechta ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 21 in Imgenbroich nahe Grünental ums Leben gekommen.

Immer wieder kommt es auf der bei Motorradfahrern sehr beliebten, kurvenreichen Strecke ins und durch das Grünental zu schweren Unfällen. Auch der Fahrer einer schweren Harley Davidson war am Samstag in einer Gruppe von Motorradfahrern auf der regennassen Grünentalstraße in Richtung Tal unterwegs, als er in der tückischen S-Kurve oberhalb der Gaststätte die Kontrolle über sein schweres Zweirad verlor. Das Motorrad geriet nach Polizeiangaben gegen die Leitplanke, der Fahrer wurde in die Böschung geschleudert.