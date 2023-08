Tödlicher Unfall : Motorradfahrer kommt im Hürtgenwald von Straße ab

Zweifall Ein 63-Jähriger Motorradfahrer kommt in einer Kurve von der Fahrbahn ab, prallt gegen einen Baum und stirbt. Die Ursache ist unbekannt.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Alsdorf gegen 16.30 Uhr, in einer Gruppe weiterer Motorradfahrer, die Landesstraße von Raffelsbrand in Richtung Zweifall. In einer Linkskurve kam er ohne ersichtlichen Grund nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu. Trotz eingeleiteter Reanimation durch einen Notarzt, verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die anderen Motorradfahrer der Gruppe wurden durch einen Seelsorger betreut.