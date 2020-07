Kostenpflichtiger Inhalt: Nordeifeler Dokumentationsprojekt von Dieter Lenzen : Morden mit System in der NS-Zeit

Auch im städtischen Krankenhaus in Düren gab es Zwangssterilisationen, die von drei namentlich bekannten Ärzten vorgenommen wurden. Ihnen fielen sowohl die Patienten zum Opfer, die von der Dürener Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt geschickt wurden, als auch etliche, die die Monschauer Kreisärzte direkt nach Düren überwiesen. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Düren

Nordeifel Mit Morden an Menschen mit Behinderungen und Zwangssterilisationen trieb die NS-Diktatur ihre Idee einer arischen „Rassenhygiene” voran. Auch in der Nordeifel gab es zahlreiche Fälle. Buchautor Dr. Dieter Lenzen will dieses dunkle Kapitel der Geschichte nun aufarbeiten.