St. Ursula : Monschauer Stadtrat will die Mädchen-Realschule nicht aufgeben

Die Fraktionen im Monschauer Stadtrat haben am Dienstagabend einhellig bekundet, dass sie die Mädchenrealschule in ihrem Bestand erhalten wollen. Foto: Heiner Schepp

Alle im Monschauer Stadtrat vertretenen Fraktionen haben sich gestern Abend für den Erhalt der Mädchenrealschule ausgesprochen. Wie der Bestand der Schule gesichert werden kann, soll nun so schnell wie möglich mit den anderen Kommunen im Schulzweckverband besprochen werden.

Um die Zukunft der Mädchenrealschule St. Ursula ging es am Dienstagabend auch in der Sitzung des Monschauer Stadtrates. Auf Antrag der CDU sollte dieser beschließen, „der beabsichtigten Schließung der Realschule St. Ursula entgegenzuwirken und den Bestand der Schule zu sichern".

Die Fraktionen waren sich alle einig, dass sie sich für den Erhalt der Schule einsetzen wollen. Die Hoffnung, dass man das bischöfliche Generalvikariat von den Schließungsplänen abbringen könnte, war allerdings gering. Die Politik sieht ihre Aufgabe aber sehr wohl darin, an einer zu Lösung arbeiten. Solch eine Lösung könnte darin bestehen, die Schule in öffentliche Trägerschaft zu überführen.

Die Grünen wiesen darauf hin, dass dies dann in der Zuständigkeit des Schulzweckverbandes Nordeifel liegen würde. Daher wurde die Bürgermeisterin gebeten, „in ihrer Funktion als Vorsteherin des Schulverbandes zeitnah eine Verbandsversammlung einzuberufen, die das Thema behandelt“. Bürgermeisterin Carmen Krämer sagte zu, dem Wunsch des Stadtrates so schnell wie möglich nachzukommen.

Die Bezirksregierung Köln hat sich bislang nicht mit der Frage befasst, ob in Monschau anstelle der Bischöflichen Mädchenrealschule eine gegebenenfalls gemischte Realschule gegründet werden kann. „Da uns hierzu bislang kein konkreter Antrag vorliegt, können wir dazu auch noch nichts sagen“, teilte Dirk Schneemann, Sprecher der Bezirksregierung, am Dienstag mit. Es liege nun in Händen der Kommune beziehungsweise einer antragstellenden Partei, was weiter passiere. „Sobald uns ein konkreter Antrag zur Schulsituation in Monschau vorliegt, können wir entsprechend unsere Arbeit aufnehmen und prüfen“, sagte der Sprecher.