Mehr als 30 Gräber betroffen : Zeugen nach Vandalismus auf Friedhof gesucht

Monschau Mehr als 30 Gräber sind am Montag auf einem Friedhof in Monschau-Mützenich beschädigt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine Schneise der Verwüstung auf einem Friedhof sorgt derzeit für Fassungslosigkeit in Mützenich. Am Montagabend wurde die Polizei über den Vandalismus an der Ringstraße informiert.