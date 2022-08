„The Stars and Stripes“ : Zerknülltes Objekt aus dem Jahr 1945 im „Haus Schustisch“ entdeckt

Niko und Franziska Förster mit ihrem ältesten Sohn Karl am Fundort des historischen Dokuments. Foto: Elke Bourgeret

Rohren Bei Umbauarbeiten findet die Familie Förster eine Tageszeitung für die damaligen amerikanischen Truppen in Europa.

Von Elke Bourgeret

Die Geschichte des ursprünglichen Wohnstallhauses „Schustisch“ in Rohren beginnt ungefähr im Jahr 1780, so schreibt Dr. Rudolf Lückmann in seiner 1991 veröffentlichten Dissertation zum Thema „Vennhäuser“. Im preußischen Urkataster von 1822 ist das Gebäude bereits als Winkelgehöft verzeichnet. Die Informationen sind spärlich. Nur wenige Fotografien sind erhalten. Und reden kann das alte Haus leider nicht, sonst wüssten wir mehr über seine fast 250-jährige Geschichte und sein Leben mit den Generationen von Bewohnern.

Dass „Schustisch“ heute noch steht, ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Schien es gegen Sommerende 1944, als ginge das Monschauer Land unter amerikanischer Besatzung einigermassen unzerstört aus dem Zweiten Weltkrieg hervor, führte General von Rundstedt auf Befehl Hitlers im Dezember 1944 die letzte deutsche Großoffensive durch, um die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Schwere Kämpfe zogen auch durch Rohren und über „Schustischs“ Dach.

Zerstörungen, Teilabrisse, Wiederaufbau, Umbauten und veränderte Nutzungen haben das Haus in der Reetzstraße dennoch nicht in seinen Grundfesten erschüttert und zwei, die es aktuell am Leben erhalten, sind Franziska und Niko Förster. Sie haben die Sommerferien dazu genutzt, den ursprünglich als Wohnhaus genutzten Gebäudeteil zum Musiziergarten der Gesangspädagogin umzugestalten. Über Granatsplitter im Gebälk wundern sie sich nicht, denn sie wissen von den Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg. Viel Staub und Schutt vernebeln die Sicht beim Freilegen des Fachwerks. Und so wird sie fast übersehen und entsorgt – die vergilbte und zerknüllte Zeitung mit den ausgefransten Rändern. Noch rechtzeitig kommen die Bauherren auf die Idee, das Fragment glattzustreichen und genauer hinzusehen, um vielleicht anhand einer Jahreszahl oder eines anderen Hinweises die letzte Umbauphase ihres Hauses zeitlich einordnen zu können.

„The Stars and Stripes“ vom 2. Februar 1945. Foto: Elke Bourgeret

Überrascht stellen sie fest, dass das auf Samstag, 3. Februar 1945, datierende Blatt keineswegs eine Ausgabe der Aachener Nachrichten ist, die noch vor dem Kriegsende als erste deutsche Nachkriegszeitung erscheinen durfte. Nein, die gefundene Zeitung ist englischsprachig und trägt den Titel „The Stars and Stripes“. Wie kommt diese Zeitung in das alte Haus in Rohren?

Als „Daily Newspaper of U.S. Armed Forces in the European Theater of Operation“ diente sie den amerikanischen Truppen als Information über das Kriegsgeschehen und war die offizielle Tageszeitung extra für das europäische Einsatzgebiet. Seit September 1944 wurde das Journal der amerikanischen Armee in Paris gedruckt; nicht weiter als zehn Fußminuten von der Avenue des Champs-Elysées entfernt. Auf der Titelseite links findet sich ein kleiner Deutschkurs inklusive Aussprachehilfe, überschrieben mit: „Man spricht Deutsch.“ Lehrsatz und Lautschrift folgen:„Wo sind die Waffen versteckt? Vo sind dee Wahffen forsteckt? Where are the arms hidden?“

Analog in der rechten Ecke der Titelseite steht eine kurze Französischlektion: „Ici on parle français. Une coup de cheveux. Ewn coop duh shuvuh. I want my hair cut.“ So sollte zumindest rudimentäre Kommunikation in den Besatzungsgebieten ermöglicht werden.

„Gott zum Dank und uns zur Mahnung“. Hier im Holderbachtal fanden im Herbst 1944 Rohrener Dorfbewohner Zuflucht vor den Kriegseinwirkungen. Foto: Elke Bourgeret

Die abgedruckte Karte mit dem Frontverlauf veränderte sich fast täglich. Ein Dick-Tracy-Comic von Illustrator Chester Could, der durch diese gezeichnete Kriminalserie bekannt wurde, mag die Leser kurzzeitig vom Kriegsgeschehen abgelenkt haben. Generell aber finden wir das Vokabular von Zerstörung, Bombardierung und Tod. Inwieweit die deutsche Bevölkerung mit dieser Tageszeitung in Berührung kam, ist nicht einzuschätzen.

Größer könnte der Kontrast kaum sein zwischen dem heißen Julitag, an dem die Zeitung in Rohren aufgefunden wird, und den Zuständen, die zum Erscheinungsdatum im tief verschneiten Eifeldorf herrschen. Im Februar 1945 haben die Dorfbewohner ihre Heimat längst verlassen, und auch die amerikanischen Soldaten werden Rohren bald den Rücken kehren.

Ungefähr fünf Monate zuvor, am 11. September 1944, ergeht der offizielle Befehl zu den Räumungsmaßnahmen, aber dieser wird nicht von allen Ortsbewohnern befolgt. Die einen gehen, die anderen beginnen mit dem Bau von einfachen Hütten als Notunterkünfte in den umliegenden Waldgebieten. Die Familie des Schustermeisters Johann Förster sucht Zuflucht im Waldlager Branderheld, andere verbergen sich in den Hanglagen von Holder- oder Kluckbachtal. Mit der fortschreitenden Jahreszeit kommen Kälte, Hunger und Krankheiten und vertreiben auch die noch im Wald Verbliebenen aus der Heimat. Erst kurz nach Ostern kommen sie nach und nach aus ihren verstreuten Evakuierungsorten zurück.

Wie sie ihr Dorf vorfinden, beschreibt die Kirchenchronik von St. Cornelius mit diesen Worten: „Alles zerstört. Kein Haus bewohnbar. Die Felder verwaist. Granattrichter und Blindgänger überall. In den noch bestehenden Häusern Greuel der Verwüstung. Aber alle brachten eifrigen Willen mit, wieder aufzubauen. Aufräumen der Trümmer in den noch stehenden Häusern. Aufräumen der Straßen und Wege, Beseitigung des toten Viehs, Bergung der in den Hecken liegenden toten Soldaten. Groß war die Not in jenen Monaten.“

Es gibt heute keine Zeitzeugen mehr, die berichten könnten. Viele wollten es auch früher schon nicht, erzählt Josef Förster, der 1946 ins „Schustisch“ Haus hinein geboren wurde. Umso wichtiger für die Erinnerung ist der Fund der heutigen Hausbewohner.

Als die Front weiter vorrückt und die Amerikaner Rohren verlassen, bleibt im „Schustisch“ Haus ein Teil der Zeitung zurück. Niko Förster und auch Josef, der Enkel von Schuster Johann Förster, sind der Meinung, es sei von den Heimkehrern bewusst verwahrt und so in den Wiederaufbau integriert worden, dass es der Nachwelt erhalten bleibt.

Für die Zukunft dieser Zeitungsausgabe spielt das keine Rolle. Denn Franziska und Niko Förster werden sie vorsichtig glattstreifen, zwischen transparenten Acrylglasscheiben in dem Gefach aufspannen, in dem sie gefunden wurde und sie auf diese Weise bewahren.