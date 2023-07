Imgenbroich und Mützenich : Wurden Kälber von einem Wolf gerissen?

Ein gerissenes Kalb auf einer Wiese in Imgenbroich: Ob als Ursache ein Wolf in Betracht kommt, sollen DNA-Untersuchungen zeigen. Foto: Peter Stollenwerk Foto: Peter Stollenwerk​

Mützenich/Imgenbroich Zwei nächtliche Vorfälle auf Wiesen in Mützenich und Imgenbroich werden derzeit untersucht.

Seit rund sechs Wochen wurden in der Nordeifel keine Zwischenfälle mehr bekannt, die mit dem Auftauchen von Wölfen in Zusammenhang gebracht werden könnten. Am zurückliegenden Wochenende aber gab es gleiche nächtliche Vorfälle, bei denen der Wolf höchstwahrscheinlich die Hauptrolle gespielt haben könnte. Wolfsberater Hermann Carl Monschau berichtet von zwei getöteten Kälbern auf Wiesen in Mützenich und Imgenbroich.

Auf einer Wiese an der Straße Zur Worbelsheide in Mützenich entdeckte ein Landwirt am frühen Sonntagmorgen ein gerissenes Kalb. Das Tier war in der Nacht auf der Wiese geboren worden. Bei näherer Betrachtung konstatierte Hermann Carl deutlich sichtbar Merkmale eines „typisches Wolfrisses“ an den Einbiss-Stellen. Da aber auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass beispielsweise ein Hund oder ein Dachs die Verursacher sein können, wurde, wie in solchen Fällen üblich, eine DNA-Probe entnommen, die nun an einem Forschungs-Institut untersucht wird.

In der gleichen Nacht gab es noch eine weitere Attacke auf zwei frisch geborene Kälber auf einer Wiese im Imgenbroicher Hengstbrüchelchen. Ausgeschlossen werden kann in diesem Falle aber auch nicht, dass es sich um eine Totgeburt der Zwillingskälber handelt. Eines der beiden Kälber wurde angefressen. Auch hier sei der Eingriff von Fangzähnen laut Hermann Carl deutlich erkennbar gewesen. Auch in diesem Fall wurde eine DNA-Untersuchung veranlasst.

Der Vorfall in Imgenbroich wirft für Carl noch zusätzliche Fragen auf. Auf dem Nebengrundstück befand sich ein Esel, der nachts in Panik geraten sein muss und schließlich sogar den Zaun durchbrach. Ein solches Verhalten, weiß Carl, würde beispielsweise niemals von einem Fuchs ausgelöst.

Die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen dürften jetzt rund drei bis vier Monate auf sich warten lassen. Sie sollen nicht nur Aufschluss über die Todesursache geben, sondern auch dabei helfen, die Wanderbewegungen der Wölfe zu dokumentieren und der Forschung verwertbare Daten zu liefern. Bekanntlich bewegen sich Wölfe in einem riesigen Einzugsgebiet. Zudem hat gerade die Wanderzeit der Wölfe begonnen.

Für gerissene Kälber und Pferde gibt es im Übrigen keine Entschädigung; diese gibt es nur für Schafe innerhalb eines Herdenschutzzaunes.

Die beiden betroffenen Landwirte, sagt Hermann Carl, seien jetzt verständlicherweise in Sorge, dass weitere Jungtiere gerissen würden, vor allem weil neu geborene Kälber sich nicht immer in der Nähe des Muttertieres aufhalten würden und damit stärker Angriffen ausgesetzt seien.

Zuletzt vor rund sechs Wochen hatte, wie berichtet, das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW mehrere Wolfsbeobachtungen bestätigt. Einen davon gab es im Nationalpark Eifel auf dem Gebiet der Stadt Schleiden. Dort sei ein Wolf am 2. und am 5. Mai von einem Mitarbeiter des Nationalparks gefilmt worden. Seitdem habe es im Nationalpark keine weitere Sichtung und keine Risse von Wildtieren oder andere Nachweise mehr gegeben.

Fest steht inzwischen, dass ein Wolf das Schaf getötet hat, das am 28. Februar in Mützenich an der Reichensteiner Straße auf einer Wiese gefunden wurde. Genetische Untersuchungen des Senckenberg Forschungsinstituts Gelnhausen wiesen dies nach.