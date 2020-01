Kostenpflichtiger Inhalt: Generationenwechsel auf dem Dorf : Wie die CDU ihre Bastionen sichert

Lächelt hier ein künftiger Bürgermeister? Nachwuchspolitiker wie Maik Gabbert (28) sind die Hoffnung der Monschauer Christdemokraten. Der Rohrener hat Großes in der Politik vor und ist im Dorfleben fest verankert. Foto: Marco Rose

Monschau In den Großstädten schwächeln die Christdemokraten seit Jahren – ganz anders auf dem Land. Was ist das Erfolgsrezept? In dem Monschauer Ortsteil Rohren lässt sich diese Frage beantworten.