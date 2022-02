SPD und Grüne wählen Kandidaten : Wegenka und Krämer wollen die Amtskette

Monschau Die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die im Mai anstehende Bürgermeisterwahl in Monschau füllt sich langsam: Grüne und SPD werden mit jungen Gesichtern gegen den etablierten CDU-Kandidaten Micha Kreitz antreten.

Die Monschauer SPD lässt am Mittwochabend keinen Zweifel aufkommen, die Stadt Monschau vom Rathaus aus führen zu wollen. Ihr Fraktionsvorsitzender Henri Wegenka wird von der Parteibasis im Aukloster von elf wahlberechtigten Anwesenden einstimmig zum Kandidaten für das Bürgermeisteramt gewählt. Der 25 Jahre alte leitende Angestellte sagt in seiner Präsentation, was ihm am Herzen liegt: Menschlich und modern will er die Rurstadt in die Zukunft führen. „Monschau muss neu gedacht werden“, sagt Wegenka. Aus Sicht der Genossen soll die Politik klar erkennbar das Siegel „Made in Monschau“ tragen.