Kostenpflichtiger Inhalt: Verbot von Feuerwerk : In der Altstadt gelten besondere Regeln

An den Zufahrtsstraßen zum und im Stadtkern selbst werden an markanten Stellen Schilder aufgestellt, die auf die besonderen Regeln hinweisen. Foto: Andreas Gabbert

Monschau Was die Deutsche Umwelthilfe in diesem Jahr für 98 Städte beantragt hat, gilt in der Monschauer Altstadt schon lange – nämlich ein Verbot von Feuerwerk.