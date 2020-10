Kostenpflichtiger Inhalt: Nach dem Verkauf : Was wird aus dem ehemaligen Horchposten?

Eine Luftaufnahme des ehemaligen Horchposten des BND aus dem Jahr 2007: Zwei Jahre später wurden die markanten Antennen abgebaut. Jetzt hat das Gelände einen neuen Käufer gefunden. Foto: Archiv/H.Schepp

Höfen Nachdem der ehemalige Horchposten des Bundesnachrichtendienstes in Höfen verkauft wurde, wird in dem Ort darüber gerätselt, was aus dem Gelände werden wird. Wir haben mit dem Investor gesprochen.