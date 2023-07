Naturschutzgebiet im Venn : Wanderweg in Mützenich wird gesperrt

Monschau-Mützenich Instandsetzung des barrierefreien Wanderweges zwischen Eupener Straße und Palsensteg in Monschau-Mützenich. Vorübergehende Sperrung ab 31. Juli für rund zwei Wochen.

Ab dem Parkplatz „Fliegerhügel“ an der Eupener Straße in Mützenich bringt der in Teilen barrierefreie Wanderweg naturinteressierte Menschen in die einzigartigen Vennhochflächen. Er führt letztlich zu einem ebenfalls barrierefrei angelegten Bohlensteg mit Blick auf den „großen Palsen“ – ein Zeugnis der letzten Eiszeit und Heimat für viele seltene Tiere und Pflanzen.