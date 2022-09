Einkaufszentrum und Markthalle : Wachstum sorgt für Bauchschmerzen in Imgenbroich

Monschau/Imgenbroich Während die Errichtung einer Markthalle neben dem Bürger-Casino realisiert werden kann, stoßen die weiteren Ausbaupläne für Imgenbroich rund um den Lidl-Markt auf teils erhebliche Bedenken. Den ersten Schritt haben die großen Pläne nun aber dennoch getan.

In den frühen 70er-Jahren, als sich neben dem wachsenden Kaufhaus Victor ein Aldi-Markt ansiedelte, begann der steile Aufstieg des alten Tuchmacherdorfes Imgenbroich zum Einkaufs- und Geschäftszentrum für die gesamte Stadt Monschau und später auch für das gesamte Umland bis weit hinein nach Ostbelgien und in den Nachbarkreis Euskirchen. Die räumliche Ausdehnung hat nicht immer allen Bürgern und Politikern gefallen, doch die Entwicklung war mit Blick auf Infrastruktur, Nutzen für die Bürger und Gewerbesteuereinnahmen für eine ganze Stadt letztlich nie aufzuhalten. Indes scheint der immer weitere Ausbau des Geschäftszentrums Imgenbroich auch nach 50 Jahren noch nicht ausgeschöpft zu sein.

Die Pläne, die nach unserer ersten Berichterstattung in einschlägigen Onlinekanälen bereits kontrovers diskutiert und überwiegend heftig kritisiert wurden, trafen auch im Bauausschuss nicht auf einhellige Begeisterung. „Wir sehen da an einigen Stellen noch Gesprächsbedarf und hätten uns wohler gefühlt, wenn die Planungen vorab in einem Arbeitskreis abgestimmt worden wären. Wir werden aber zunächst der Einleitung des Verfahrens zustimmen“, sagte Hilmar Weber für die CDU-Fraktion. Es werde sicherlich im Laufe des Verfahrens „die Möglichkeit geben, an der ein oder anderen Stelle nachzubessern und mit dem Investor zu reden“, meinte Weber.