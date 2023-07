Madsen beim Rursee-Rock : Vom Hurricane Festival nach Rurberg auf die Seebühne

Info

Nachdem die Band Madsen bis Ende 2004 nur vor kleinerem Publikum gespielt hatte, erhielt sie dann, auch durch entsprechende Werbemaßnahmen, die Möglichkeit, auf großen Bühnen und bei großen Freiluft-Musikfestivals in Deutschland zu spielen. So waren sie auf Tour und spielten unter anderem auf den Festivals Rock im Park in Nürnberg, Rock am Ring sowie auf dem Hurricane-Festival im Juni bei Bremen. Außerdem waren sie bereits einmal Vorband der bekannten kanadischen Rock- und Popsängerin Avril Lavigne.

Zum zehnjährigen Bandjubiläum im Jahr 2014 wurde das ersten Live-Album der Band veröffentlicht, für das insgesamt 26 Lieder ausgewählt wurden.

Am 18. August 2023 erscheint das neunte Madsen-Album mit dem Titel Hollywood.

Tickets für den Rursee-Rock am 21. Juli 2023 gibt es bei der Rursee-Touristik in Rurberg sowie in Einruhr, beim Weiss-Verlag in Monschau sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional. Zudem seien die Tickets zum ersten Mal überhaupt in diesem Jahr auch beim Online-Anbieter Eventim erhältlich.