Ein bunter Freudentag an St. Ursula: Am 13. Mai 2016 ließen die damals noch über 500 Schülerinnen der Mädchenrealschule im Rahmen der Aktion "Luftpost für Afrika" Hunderte bunte Ballons in den Himmel über der Schule steigen. Wie lange noch wird oben am Burgau noch fröhliches Kinderlachen erklingen? Diese Frage treibt gerade viele Menschen im Monschauer Land um. Foto: Heiner Schepp