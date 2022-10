Täter flüchtig : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Konzen

Monschau Unbekannte haben in einer Sparkassenfiliale im Monschauer Ortsteil Konzen einen Geldautomaten gesprengt. Das Gebäude wurde dabei stark beschädigt.

Die Täter hätten die Detonation in der Nacht auf Freitag um 3.17 Uhr wahrscheinlich mit Gas ausgelöst, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Ob sie Beute machten, sei noch unklar. Am Gebäude auf der Konrad-Adenauer-Straße in Monschau-Konzen sei ein erheblicher Schaden entstanden. Das Haus sei allerdings unbewohnt, die Filiale ist „inzwischen auch leer“, erklärt die Polizei. Niemand musste evakuiert werden.