Auf der Haag in Monschau : Über den nächsten Bauabschnitt ist schnell entschieden

Monschau Einige Anwohner des Neubaugebiets „Auf der Haag“ in Monschau fordern, den Bereich des geplanten dritten Bauabschnitts zum Naturschutzgebiet zu erklären. Der Stadtrat hat nicht lange gebraucht, um eine Entscheidung zu fällen.

Im Neubaugebiet „Auf der Haag“ in Monschau sind in den vergangenen Jahren einige nette Häuschen entstanden. An manchen wird zurzeit noch gebaut. Viel Platz gibt es im ersten und zweiten Bauabschnitt nicht mehr. Damit rückt der dritte Abschnitt näher. Dieser ist in dem seit dem 15. Januar 2014 rechtskräftigen Bebauungsplan vorgesehen. Den wollen aber einige der Anwohner verhindern und haben sich in eine Unterschriftenliste eingetragen. Stattdessen fordern sie, diesen Bereich zum Naturschutzgebiet zu erklären. Sollte das nicht möglich sein, wollen sie zumindest, dass die Pläne für den dritten Bauabschnitt nicht umgesetzt werden.