Perlenbachtal : Temperaturschock im Narzissengebiet

Unterwegs im Perlenbachtal: Auf den der Sonne zugewandten Hängen blühen die Narzissen bereits in voller Pracht. Foto: Peter Stollenwerk

Monschau Am ersten Osterferienwochenende lassen sich viele Besucher dennoch nicht von einem Ausflug ins gelbe Blütenmeer abhalten.

Den ersten sichtbaren Wachstumsschub haben in den vergangenen Tagen die wilden Narzissen im Perlen- und Fuhrtsbach bei Monschau erhalten. Entsprechend groß war allerdings der Besucherandrang am ersten Aprilwochenende in den Tälern unterhalb von Kalterherberg und Höfen noch nicht. In knapp zwei Wochen ist die Vollblüte zu erwarten, dann blühen in den Tälern bei Monschau und Hollerath rund sieben Millionen Narzissen.

Von blühenden Osterglocken in Beeten und Vorgärten der Eifel sollte man sich nicht blenden lassen, denn in den oft noch nachtfrostkalten Narzissentälern haben es die Pflanzen schwerer und entsprechend verzögert ist auch der Blütenzauber. Die nasskalte Wetterlage mit Nebel war an diesem ersten Wochenende der Osterferien wirklich nicht überragend, aber die überragende und überregionale Strahlkraft des gelben Blütenmeeres zog dennoch bereits zahlreiche Gäste an.

Das galt auch für eine sechsköpfige gemischte Gruppe aus Bergisch-Gladbach, Bonn und Aachen, die sich am Sonntag im Narzissengebiet verabredet hatte und an der Schützhütte Oberer Steg nahe Gut Heistert, in Regenjacken eingehüllt, eine Pause einlegte. Ab Parkplatz Brüchelchen bei Höfen stand eine 15 Kilometer lange Rundwanderung mit anschließender Einkehr in Monschau auf dem Programm. Ralf Schäfer aus Bergisch-Gladbach sah zum ersten Mal die Narzissenwiesen und findet diese „superschön“. Böse überrascht worden sei man allerdings von Regen, Nebel und den kühlen Temperaturen in der Nordeifel. Wichtiger als das Naturerlebnis sei ihm aber ohnehin das Zusammensein mit guten Freunden, begleitet von „verwunschenen Wäldern und plätschernden Bächen“.

Immer wieder eine großartige Szenerie: Die verschwenderische Pracht der Eifeler Narzissenwiesen. Foto: Peter Stollenwerk

Hier geht’s lang: In der Regel sind die individuell gestalteten Holzwegweiser inzwischen durch eine zeitgemäße Markierung der Narzissenrundwege abgelöst worden. Foto: Peter Stollenwerk

Susanne Sattler aus Bonn kommt auch als Erstes auf den Temperaturschock im Zielgebiet zu sprechen: „Wir sind bei zehn Grad losgefahren und hier sind es dann nur noch zwei Grad.“ Man habe vorab „tolle Bilder von Narzissenwiesen“ gesehen, aber diese noch nicht ganz wiedergefunden. Dafür sei es wohl noch zu früh. Man habe nicht bedacht, dass die Vegetation in der Eifel etwas später einsetze. Als angenehm empfindet sie jedoch, „dass es nicht so voll ist“, und ganz im Sinne der Gruppe verspricht sie: „Wir kommen wieder.“

Auf einer Fläche von rund 280 Hektar blühen im Fuhrtsbachtal, im Perlenbachtal und im Oleftal die wilden Narzissen. Neben der Eifel gibt es diese Wiesen mit den wild blühenden Blumen nur noch im Hunsrück.

Überaus hilfreich bei der Planung einer Narzissenwanderung ist der in diesem Jahr erstmals eingerichtete Narzissenticker. Auf der Webseite der Stadt Monschau (monschau.de) findet man tagesaktuell Informationen aus erster Hand, die den Besucher über den Stand der Blüte auf dem Laufenden halten. Außerdem finden sich hier hilfreiche Tipps für geführte und individuelle Planungen. Ab Anfang April bietet der Naturpark Nordeifel geführte Wanderungen zu den Narzissenwiesen ab Parkplatz Brüchelchen an. Die Kosten: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3 Euro, Familien 13 Euro. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Zum Brüchelchen, Alzerplatzweg 20, Höfen-Alzen. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung werden empfohlen. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. Info-Tel.: 02486 911117. Weitere Infos hierzu gibt es auf der Seite des Naturparks Nordeifel. Im Oleftal bei Hellenthal gibt es zwei ausgeschilderte Rundwege zu den Narzissen ab dem Parkplatz Hollerather Knie.

Erinnerungsfotos vom Ausflug ins Narzissengebiet bei Monschau sind Pflicht. Foto: Peter Stollenwerk

Die Stadt Monschau hält noch einen weiteren Tipp parat, der sich insbesondere an Familien richtet: Entlang des Wanderwegs 73 zwischen Höfener Mühle und dem unteren Steg liegt auf der Kalterherberger Talseite der Walderlebnisparcours "Kölschkier". Dieser ist frei zugänglich und kostenfrei zu nutzen. Die naturnahe Anlage ist ein Abenteuerspielplatz für echte Outdoorfans. Kinder wie auch Erwachsene können auf dem Parcours an neun unterschiedlichen Stationen den Lebensraum Wald mit all ihren Sinnen erleben. Spielerisch werden pädagogisch wertvolle Lernprozesse in Gang gebracht. So soll das Bewusstsein für den Umgang mit der Natur geschärft werden. Am Walderlebnisparcours befindet sich auch eine Komposttoilette. Eine solche findet man auch am Parkplatz Brüchelchen in Höfen-Alzen.

Als „idealen Ausgangspunkt“ für Narzissenwanderungen empfiehlt die Stadt den Wanderparkplatz im Ortskern Höfen – nahe dem Nationalpark-Tor. Von hier aus folgt der Wanderer der Beschilderung des Eifelsteigs bergab bis zum Abzweig der Narzissenroute.

Zum Parkplatz Brüchelchen geht es über die große Kreuzung (B 258) vor dem Ortseingang Höfen in Richtung Alzen. Ab hier ist auch der Zuweg zum Fuhrtsbachtal und zu allen Narzissenrundwegen mit einer Narzissenplakette ausgeschildert. Ab hier ist übrigens der kürzeste Zuweg zur ausgeschilderten Narzissenroute.

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass am Wanderparkplatz an Gut Heistert außerhalb von Kalterherberg (hier befindet sich der Ausgangspunkt für den beliebten Rundwanderweg 23) nur noch ganz wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Ein mit der Narzissenplakette ausgeschilderter Zuweg führt zum Unteren Steg, an dem sich alle drei Routen des Wanderangebotes "Paradies im Perlenbach- und Fuhrtsbachtal" kreuzen. Ein zusätzlicher kleiner Wanderparkplatz ist in Kalterherberg am Theissbaumweg ausgeschildert. Von hier aus ist ebenfalls ein Zuweg in Richtung Weg Nr. 73 und Unterer Steg markiert.

Neben den Narzissen gibt es am Oberen Steg unterhalb von Gut Heistert noch ein weiteres Naturschauspiel zu bestaunen. Hier haben die Biber beachtliche Arbeit geleistet und den Perlenbach streckenweise in eine kleine Seenlandschaft verwandelt.