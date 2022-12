Simmerath und Monschau betroffen : Stromausfälle in Teilen der Nordeifel

Stromausfälle in Teilen der Nordeifel

In Teilen der Nordeifel ist es am Mittwochabend zu einem Stromausfall gekommen. (Symbol) Foto: dpa/Jessica Lichetzki

Monschau/Simmerath In einigen Ortsteilen der Gemeinde Simmerath und der Stadt Monschau ist der Strom ausgefallen. Die zuständigen Behörden sind informiert.

Im Notfall können Sie Feuerwehr und Polizei an ihren Standorten erreichen. Die Feuerwehrgerätehäuser in Monschau-Imgenbroich, Simmerath-Hammer und Simmerath-Eicherscheid seien besetzt, so eine Information der NINA-Warnapp. Weiter wurde empfohlen, das (Auto-)Radio eingeschaltet zu lassen und die Nachbarn zu informieren und bei Bedarf zu unterstützen.