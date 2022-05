Ermittlungen laufen : Straßensperrung nach Geldautomatensprengung in Kalterherberg

Monschau Erneut ist ein Geldautomat in der Region gesprengt worden: Diesmal traf es in der Nacht auf den Montag eine Bankfiliale im Monschauer Stadtteil Kalterherberg. Die im Berufs- und Schulverkehr vielbefahrene B399 ist deshalb derzeit gesperrt.

Nähere Infos zum Tathergang und zur möglichen Beute der Täter liegen aktuell noch nicht vor. Die letzten Fälle in der Region ereigneten sich erst vor eine Woche in Aachen und in der Nacht auf den 30. April in Übach-Palenberg. In der Nordeifel wurde zuletzt Ende März ein Geldautomat in Imgenbroich – ebenfalls Stadtteil von Monschau – gesprengt.