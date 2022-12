Ausfälle in Teilen der Nordeifel : Störung im Stromnetz größtenteils behoben

Ausfälle in Teilen der Nordeifel

In Teilen der Nordeifel ist es am Mittwochabend zu einem Stromausfall gekommen. (Symbol) Foto: dpa/Jessica Lichetzki

Update Monschau/Simmerath In einigen Ortsteilen der Gemeinde Simmerath und der Stadt Monschau ist am Mittwochabend der Strom ausgefallen.

Zu einem größeren Stromausfall ist es am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr in Teilen der Nordeifel gekommen. Betroffen waren Teile von Monschau-Höfen, Simmerath sowie Eicherscheid und Huppenbroich. Binnen einer Stunde konnten die meisten Ortsteile jedoch schon wieder aufatmen, vorsorglich waren Feuerwehrleute und Polizei an ihren Standorten erreichbar.