Auch im Juni : Städteregion entlastet Eltern bei den Kita-Beiträgen

Eifel/Baesweiler Auch im Juni werden die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung in Baesweiler sowie Monschau, Roetgen und Simmerath um 25 Prozent gesenkt. Grund dafür weiterhin der „eingeschränkte Regelbetrieb“.

Das hat die Städteregion Aachen als zuständiges Jugendamt für die vier Kommunen jetzt mitgeteilt. Der Städteregionstag hatte im März schon einstimmig eine Senkung der Gebühren in dieser Höhe für die Zeit beschlossen, bis wieder ein Normalbetrieb möglich ist. In den Kindertageseinrichtungen wird auch aktuell aufgrund der Coronavirus -Pandemie weiter im „eingeschränkten Regelbetrieb“ gearbeitet.

Die Belastung der Familien ist nach wie vor hoch. „In den Kommunen und natürlich auch hier im Jugendamt haben wir großes Verständnis für die Nöte der Eltern in dieser schwierigen und belastenden Situation“, so Sebastian Heyn, Leiter des Amtes für Kinder, Jugend und Familie. „Der jetzt geltende eingeschränkte Regelbetrieb bedeutet konkret, dass Betreuungszeiten pauschal um zehn Stunden je Woche reduziert sind und auch sonst der Personaleinsatz nicht so flexibel möglich ist, wie es für einen stabilen Kita-Betrieb erforderlich wäre“, so Heyn weiter.