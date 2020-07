Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Diebstählen : Stadt lässt Parkplatz für Motorräder überwachen

Auf dem Parkplatz Burgau werden die Stellplätze für Motorräder am Wochenende jetzt überwacht. Foto: Andreas Gabbert

Monschau Nachdem in der Vergangenheit am Parkplatz Burgau in Monschau immer wieder hochwertige Motorräder gestohlen wurden, hat die Stadt reagiert und bietet jetzt einen überwachten Parkbereich für Motorräder an.