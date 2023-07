Festival in Mützenich : Schwere Kaltblüter mit feinstem Gespür

Festival in Mützenich

Den fliegenden Teppich mit vier Kindern zieht ein braves Kaltblutpferd in Mützenich. Foto: Anneliese Lauscher

Mützenich Bange Blicke gingen am Samstag zum Himmel, als die Organisatoren im Mützenicher Reiterverein St. Georg die letzten Vorbereitungen für die Kaltblutpferdeveranstaltung trafen. Würde der heilige Georg ein Einsehen haben und ihnen einen regenfreien Nachmittag bescheren?

Man hatte keine Mühen gescheut, um den Turnierplatz herzurichten, der nach den ergiebigen Regengüssen der letzten Tage nun die Hufe von tonnenschweren Vierbeinern aushalten musste. Interessante Hindernisse hatten die starken Männer aufgestellt; nun zeigten die Kaltblüter, was sie beim Holzrücken zu leisten imstande sind.

In einem Wettbewerb lösten sie knifflige Aufgaben, wie beispielsweise das „Aufpoltern“. Hier wurde auf einen Stapel Langholz ein weiterer Stamm aufgelegt, echte Feinarbeit für das Pferd. Die meisten Zuschauer hätten es nicht für möglich gehalten, dass so ein Kaltblutpferd, angewiesen von seinem geduldigen Führer, den Stamm genau in der Mitte platzieren kann. Es gab viel Applaus für die erfahrenen „Arbeitskollegen“, die dieses Kunststück zustande brachten.