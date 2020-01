Kostenpflichtiger Inhalt: Massenschlägerei von 2018 : Ein verhängnisvoller Weihnachtsmarktbesuch vor Gericht

Der Schauplatz der Massenschlägerei: Rund um das Parkhaus an der Laufenstraße haben sich am 2. Dezember 2018 unglaubliche Szenen abgespielt. Foto: Marco Rose

Monschau Bei einem Tumult am 2. Dezember 2018 erleidet Polizist Peter K. aus Monschau schwere Verletzungen am Kopf. Als Nebenkläger will er jenen Mann belangen, der ihm diese Verletzung zugefügt hat. Schuldige gibt es allerdings viele. Sie sitzen nur nicht auf der Anklagebank.