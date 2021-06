Archivale des Monats : „Sah durchs Fenster ein Flackern“ – die Brandkatastrophe von Monschau

Zehneinhalb Jahre vor der Katastrophe. Ein Foto von 1865, hier ein Ausschnitt, ist das einzige, das die am 5. Januar 1876 abgebrannten Gebäude links der Rur zwischen der Brücke und dem giebelhohen Baum zeigt. Foto: Stadtarchiv Monschau

Serie Monschau Vom 4. auf den 5. Januar 1876 geschah in der Monschauer Altstadt eine Katastrophe. Wegen dem, was damals geschah, sieht das Ortszentrum heute so aus wie es aussieht.