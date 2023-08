Neues Gutachten zum „Hirsch-Resort“ : Kampf gegen einen Phantom-Ferienpark?

Viel Grün: Westlich der Monschauer Straße erstreckt sich das Gebiet um den Federbüsberg – es handelt sich in Teilen um ein Landschaftsschutzgebiet. Foto: Marco Rose

Kalterherberg Eine Anwohnerin kämpft mit harten juristischen Bandagen gegen eine Erweiterung des Hotels Hirsch in Kalterherberg. Nun sind es Rotmilane, deren Vorkommen das Projekt „Hirsch-Resort“ vor der Planungsphase stoppen sollen. Dabei gibt es gar kein Projekt, beteuert der Hirsch-Hotelier kopfschüttelnd

Berichte über ein angeblich geplantes „Hirsch-Resort“ mit 18 Lodges für den Natur- und Ökotourismus hinter dem Hotel Hirsch haben die Menschen in Kalterherberg in den vergangenen zwei Jahren elektrisiert. Die einen freuen sich über vermeintliche neue Impulse für das „Radfahrdorf“, andere sehen nicht nur die Ursprünglichkeit Kalterherbergs in Gefahr – sondern auch die Natur. Von ersten Berichten alarmiert, hatte eine Anwohnerin bereits im November 2021 ein erstes Gutachten in Auftrag gegeben und vor gut einem Jahr veröffentlicht.

Demnach sind auf dem als Planungsfläche möglichen Areal am Federbüsberg unterhalb des Hotels Hirsch Vorkommen des seltenen Blauschillernden Feuerfalters nachgewiesen worden: Insgesamt 21 Schmetterlinge mit dem lateinischen Namen Lycaena helle hat der renommierte Gutachter Dr. Richard Raskin aus Aachen an insgesamt vier Untersuchungstagen im Mai und Juni 2022 gezählt. Dazu kommen noch 127 Eier, 14 Raupen und ein verpuppter Falter. Der Nachweis von Feuerfaltern hatte in der Vergangenheit bereits dazu geführt, dass die Erweiterungsfläche für das Simmerather Gewerbegebiet deutlich kleiner ausfallen musste als ursprünglich geplant. Auch dem Gewerbegebiet Nord-West in Imgenbroich rückte der Falter gefährlich nahe.

In einem weiteren Gutachten für dieselbe Anwohnerin hat der Aachener Gutachter nun das Vorkommen von Rotmilanen untersucht. Erfasst wurde der Bestand demnach an drei Tagen im März und April dieses Jahres. Im Gutachten, das der Stadt Monschau inzwischen vorliegt, heißt es: „Dabei wurden regelmäßig überfliegende Rotmilane beobachtet. Am höchsten war die Frequenz am 31. März mit den Federbüsberg überfliegenden Rotmilanen im 15-Minuten-Takt. Ein Balz- und / oder Brutverhalten wurde nicht beobachtet.“ Ein Horst befinde sich in einer Rotbuche auf dem Grundstück des Hotels Hirsch. Dieser sei im Beobachtungsjahr 2023, wie schon im Vorjahr 2022, nicht besetzt gewesen. Dafür könne allerdings auch das Fällen von drei Buchen in unmittelbarer Nähe im Frühjahr 2023 verantwortlich sein, schreibt Raskin.

Sein Fazit: „Eine abschließende artenschutzrechtliche Bewertung kann an dieser Stelle nicht erfolgen, dies wäre eine Aufgabe der für den besonderen Artenschutz zuständigen Unteren Naturschutzbehörde. Allerdings kann an dieser Stelle geschlussfolgert werden, dass neben dem Blauschillernden Feuerfalter auch der Rotmilan bei einer Planung des Ferienresorts artenschutzrechtlich vertieft zu betrachten wäre.“

Hotel hat Ausbaureserven

Eine solche Planung gibt es nach Auskunft von Dominik Wollgarten, dem neuen Eigentümer des Traditionshotels, allerdings überhaupt nicht. „Das Hotel läuft gut, und wir sind in diesem Sommer tatsächlich nahezu ausgebucht gewesen“, sagt Wollgarten. „Wir haben aber im Haus selbst noch so viele Ausbaureserven, die wir in den kommenden Jahren nutzen wollen, dass überhaupt kein Bedarf für ein solches Resort existiert.“ Es handle sich lediglich um eine Idee, die noch von seinem Vorgänger Günther Eichstätt stamme.

Wollgarten selbst hat demnach im vergangenen Jahr lediglich die Realisierung eines Wohnmobilhafens auf dem Gelände prüfen lassen – aufgrund hoher rechtlicher Hürden aber von dem „an sich sehr reizvollen Projekt“ wieder Abstand genommen. „Mir ist unverständlich, warum hier mit einem solchen Aufwand gegen ein Projekt vorgegangen wird, das es de facto überhaupt nicht gibt“, sagt er kopfschüttelnd.

Bauland verhindern?