Neueröffnung in Imgenbroich : Im „Nelson“ werden Gäste zu Freunden

Haben in den Tagen vor der Eröffnung am Freitag, 1. September, noch alle Hände voll zu tun: Nelson Baptista (links), seine Frau Maria Pires und deren Vater Antonio im neu gestalteten Speiseraum. Foto: Marco Rose

Imgenbroich Im ehemaligen „La Grappa“ serviert der Portugiese Nelson Baptista ab September Spezialitäten aus seiner Heimat. In der Eifel hat er mit seiner Frau mittlerweile eine zweite Heimat gefunden. Das Paar hat Großes vor – und setzt auch die Pizza-Tradition des Hauses fort.

Ob Stockfisch, Feijoada oder Francesinha: Für viele Deutsche sind portugiesische Spezialitäten immer noch Neuland. In Rollesbroich, wo Nelson Baptista mit seiner Frau Maria Pires mitten im Corona-Lockdown Anfang 2021 ein kleines Lokal eröffnet hat, führten die beiden deshalb immer auch klassische deutsche Gerichte auf der Karte – „für die nicht ganz so Mutigen“, sagt Maria Pires und lacht.

Sie liebt es, ihre Gäste dabei zu beobachten, wie die Neugier auf die verführerisch duftenden Speisen am Ende obsiegt. „Da war neulich dieses ältere Paar“, erzählt sie. „Beide waren unsicher und haben zunächst nur Burger mit Fritten bestellt. Dann haben sie gesehen, was die anderen Gäste aufgetischt bekamen – und am Ende waren sie so mutig, dass sie mehr wollten.“

Mit Burgern und dem ewigen deutschen Klassiker „Schnitzel mit Pommes“ ist allerdings nun Schluss: Wenn Nelson das nach ihm benannte Restaurant am 1. September in der ehemaligen Pizzeria „La Grappa“ in Imgenbroich eröffnet, lassen der ausgebildete Koch und seine Frau die Imbiss-Vergangenheit endgültig hinter sich. Für die „nicht ganz so Mutigen“ gibt es dann nur noch Pizza.

Schon in Rollesbroich war es ihnen trotz enormen Platzmangels gelungen, das ursprünglich als Imbiss konzipierte Lokal zu einem heimlichen Gourmettempel zu entwickeln. „Viele deutsche Speisen haben wir nach der Startphase schnell wieder von der Karte genommen“, sagt Maria Pires. Doch auch die Lage an einer Sackgasse im Gewerbegebiet beschränkte die Entwicklungsmöglichkeiten. Ihre Pläne, das großzügige Außengelände in der warmen Jahreszeit zu bewirtschaften, hatte das Paar schnell aufgegeben. „Dazu ist das Wetter in der Eifel einfach zu unstetig“, sagt Maria. Letztlich mangelte es ihnen an Sitzplätzen im Inneren.

An der Trierer Straße in Imgenbroich, wo Annibale Marcon mit seiner Frau viele Jahre im „La Grappa“ Pizzen servierte, finden die Portugiesen nun perfekte Voraussetzungen für ihre ambitionierten Pläne. „Wir werden auch hier im Haus wohnen, so dass wir Familienleben und Beruf besser unter einen Hut bekommen werden, als das in Rollesbroich der Fall wäre“, sagt Maria.

Die beiden leben seit knapp sechs Jahren in Deutschland. Die ersten beiden Jahre seien hart gewesen, gibt Nelson unumwunden zu. Mittlerweile ist Imgenbroich ihre zweite Heimat, und die deutsche Sprache kommt ihm leichter über die Lippen. „Wir haben hier viele nette Menschen kennengelernt – die meisten Freunde waren zunächst als Gäste in unserem Restaurant“, erzählt Maria. Portugiesische Herzlichkeit verströmt die ehemalige Pizzeria schon während der Umbauphase im August: Überall wartet noch Arbeit auf das Paar, Marias Vater Antonio ist aus Lissabon zur Hilfe geeilt und schraubt an einem neuen Tresen.

Das Gestaltungskonzept: Urbane Modernität trifft ländliche Gemütlichkeit. „Der Speiseraum sieht aus wie die Wohnung meiner Oma“, sagt Maria und lacht – sämtliche Deko-Gegenstände stammen von ihrer Großmutter. Im Eingangsbereich entsteht hingegen ein kleiner, modern gestalteter Café-Bereich, wo Gäste künftig auf einen schnellen Espresso oder auch einen abendlichen Drink vorbeischauen können. Öffnen wollen die beiden bereits zum Frühstück ab 9 Uhr. Auch ein warmer Mittagstisch ist geplant – das gibt es in Imgenbroich derzeit woanders nicht.

Abends gibt es dann Essen à la Carte – oder auch im Rahmen besonderer Events. Wie am Freitag, 15. September: Dann laden Nelson und Maria zu einem portugiesischen Abend mit Tapas und Livemusik. Der portugiesische Musiker Alexandre Ribeiro, in der Eifel bekannt als Gitarrist von KTK, ist zu Gast. Kostenpunkt: 42,50 Euro pro Person. Wer essen möchte, sollte reservieren. Einen Wein an der Bar gibt es aber auch so – bei freiem Eintritt. „Später wollen wir auch klassischen Fado hier zeigen können“, schwärmt Maria Pires. Ihre Augen strahlen dabei.

Im „Nelson“ an der Trierer Straße in Imgenbroich gibt es künftig portugiesische Spezialitäten. Foto: Marco Rose

Mit einer kleinen Pizzakarte wollen die Portugiesen die Tradition des Hauses fortführen, ansonsten setzen sie auf die Spezialitäten ihres Heimatlandes. Es gibt nicht nur „Superbock“ vom Fass, das Nationalbier aus Lissabon und Porto, sondern auch Wein vom Fass. Der zart prickelnde Weiße wird eiskalt serviert und in Portugal bevorzugt zu Fisch und Meeresfrüchten genossen. Auch dem Frühstück werden Nelson und Maria eine portugiesische Note verleihen – mit Gebäck, Käse, Schinken und Kaffee aus ihrer Heimat. Hausgemachte Marmeladen und andere Spezialitäten gibt es am Buffet. Mittags werden Tagesgerichte angeboten – und abends können Mutige dann auch anspruchsvollere portugiesische Gaumenfreuden kosten.