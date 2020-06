Kostenpflichtiger Inhalt: Würdigung von Christo in Monschau : Nach 50 Jahren überwiegt die Dankbarkeit

Umstrittenes Spektakel: die Verhüllung Monschaus durch Christo im Jahr 1971. Dabei „verpackte“ der Künstler die Haller-Ruine (Foto) und die Monschauer Burg. Die Sicht auf die Altstadt nahm er durch einen riesigen Vorhang. Foto: Karl-Heinz Melters

Monschau „Wir waren mit Christo am Ende!“ Nach dem Tod des großen Meisters der Verhüllung ist dieser an seiner alten Wirkungsstätte in Monschau präsent wie nie. Denn manche Diskussion bleibt nach seinem Ableben so zeitlos wie die Frage: Und das soll Kunst sein?