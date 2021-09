Auto-Attacke im Eifeldorf : Mit dem Geländewagen in den Konsum gerast

Der Konsum in Mützenich: Die Täter scheiterten letztlich an der Glasscheibe zum Verkaufsraum. Offensichtlich flüchteten sie, nachdem sie gestört wurden. Foto: Marco Rose

Mützenich Drei junge Leute sind in der Nacht zum Mittwoch bei dem Versuch gescheitert, den Konsum in Mützenich auszurauben. Sie rasten mit einem Geländewagen in die gläserne Tür, gelangten jedoch nur in den Vorraum. Nun fahndet die Polizei nach einem gelben Suzuki Jimny.