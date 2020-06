Kostenpflichtiger Inhalt: Familienzentrum wird schon erweitert : Mehr Platz für den Konzener „Babyboom“

Anfang 2019 wurde das neue Familienzentrum Konzen am Feuerbach eröffnet. Schon damals wurde deutlich, dass im beliebten und wachsenden Wohnort Konzen eine fünfgruppige Einrichtung nicht ausreichen wird. Aktuell werden derzeit die beiden Module aus Baesweiler (im Bild links) an- und ausgebaut. Foto: Marco Rose

Konzen „Gerade eröffnet – und schon zu klein“. Diese Überschrift stand am 10. Mai 2019 in unserer Zeitung, als es um das neue Familienzentrum in Konzen ging. Die seinerzeit angekündigte Erweiterung des Kindergartens um gleich zwei Gruppen wird derzeit umgesetzt, damit ab August 120 Kinder Platz im bunten Gebäude am Feuerbach in Konzen finden.