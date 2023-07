Monschau : Lichter gehen aus im Weihnachtshaus

Die Lichter gehen aus in Monschau: Wer noch Weihnachtsdeko zu reduzierten Preisen sucht, hat jetzt im kurz vor der Schließung stehenden Weihnachtshaus die Gelegenheit dazu. Foto: Peter Stollenwerk

Monschau Nach 26 Jahren schließt die bei Touristen beliebte Einrichtung in Monschau. Geschäftsführer Guido Lambertz hat keinen Nachfolger gefunden.

An diesem wenig sommerlichen Freitag tröpfelt beständig der Nieselregen auf das glänzende Pflaster des Marktplatzes in der Monschauer Altstadt. Einige Meter weiter rieselt leise der Schnee – allerdings nur aus den Lautsprechern.

Obwohl Hochsommer herrscht, sind weihnachtliche Klänge in Monschau das ganze Jahr über zu vernehmen – zumindest im Weihnachtshaus, das mitten im historischen Stadtkern ganzjährig zu den beliebtesten Touristen-Attraktionen gehört. Doch weihnachtliche Töne werden in dem fünfstöckigen denkmalgeschützten Haus bald nicht mehr zu hören sein: Das Monschauer Weihnachtshaus hat den Abgesang eingeläutet und wird bald schließen. „Stille Nacht“ statt „Alle Jahre wieder“, heißt es dann.

Ein nicht zu übersehender Aushang an der Fassade des Hauses sagt, warum hier bald die Lichter ausgehen: „Nach 26 erfolgreichen Jahren und der leider vergeblichen Suche eines Nachfolgers starten wir mit dem Ausverkauf“, ist hier zu lesen. Alles muss raus aus dem Weihnachtshaus.

Rabatte noch bis Ende Oktober

Noch bis Ende Oktober gibt es gestaffelte Rabatte auf alle Artikel, und entsprechend rege ist die derzeit die Kundenfrequenz. Die Stammkundschaft wurde darüber hinaus gezielt informiert. Anschließend sollen die Geschäftsräume vermietet werden.

26 Jahre führte Guido Lambertz das Weihnachtshaus am Monschauer Markt. Weil kein Nachfolger gefunden wurde, hat der Ausverkauf begonnen. Foto: Peter Stollenwerk

Geschäftsführer Guido Lambertz hätte sich gerne eine andere Entwicklung gewünscht, aber es sei trotz vieler Verhandlungen nicht gelungen, eine Nachfolgeregelung zu finden, sagt der 63-Jährige. „Entweder gab es keine Kredite von den Banken oder bei den möglichen Interessenten fehlte das erforderliche Engagement. Am Wochenende möchte eben niemand mehr arbeiten“, bringt der gelernte Raumausstattermeister das Problem auf den Punkt.

Dabei habe das Geschäftsmodell immer gut funktioniert – und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Das ganze Jahr über fanden sich die Kunden ein oder die Artikel gingen auf dem Versandweg in alle Welt. Oft kamen Besucher, die beim Monschauer Weihnachtsmarkt das Haus entdeckt hatten, im Sommer wieder, um sich in Ruhe mit Weihnachts-Deko einzudecken.

Bekannt auch im Ausland

Das Weihnachtshaus war weit mehr als nur eine regionale Attraktion: „Uns kennt man sogar in Australien“, erzählt Guido Lambertz. Der Aachener hatte schon zeitlebens eine enge Bindung nach Monschau und war hier regelmäßig zu Besuch. Als sich dann im Jahr 1997 die Chance bot, das Haus am Marktplatz zu ersteigern, ließ er sich nicht zweimal bitten.

Die Idee eines Weihnachtshauses lag zu diesem Zeitpunkt allerdings noch in weiter Ferne. „Zu Beginn wussten wir nicht, was wir mit dem Haus tun sollten“, sagt Lambertz, doch dann sei über Nacht „intuitiv“ die Idee entstanden, im großen Stil auf über 200 Quadratmetern Verkaufsfläche weihnachtliche Artikel anzubieten. Ob die Intuition dadurch beflügelt wurde, dass Raumausstatter in früherer Zeit einmal als Teil der Meisterprüfung einen Weihnachtsbaum schmücken mussten, lässt er dabei offen.

„Wir haben bei null angefangen“, blickt Guido Lambertz zurück. Durch „Zufälle, Verbindungen und viel Eigeninitiative“ habe man es schließlich erreicht, rund 6000 verschiedene Artikel auf drei Etagen anzubieten. Über viele Jahre wurde wegen des umfangreichen Warenbestandes auch noch ein Außenlager im ehemaligen Dorfsaal in Rurberg angemietet. Im Laufe der Zeit spezialisierte sich das Weihnachtshaus auf nach eigenen Vorstellungen individuell bemalte Glaskugeln. Klassischer und traditioneller Weihnachtsbaumschmuck, wie zum Beispiel Glasvögel oder Glasfiguren, hätten in all den Jahren nie an Zuspruch verloren.

Damit ist in wenigen Monaten endgültig Schluss – es sei denn, es fände sich in letzter Minute noch ein Interessent. „Es gab Leute an der Kasse, die hatten Tränen in den Augen“, berichtet der scheidende Inhaber. Monschau als beliebtes Ausflugsziel sei ein idealer Ort, um ein solches Angebot ganzjährig vorzuhalten. „Dieses Geschäftsmodell würde beispielsweise in Stolberg oder Eschweiler niemals funktionieren“, fügt Lambertz hinzu.

Es müssen nicht immer Kugeln sein. Auf Baumschmuck in allen Ausführungen war das Weihnachtshaus spezialisiert. Foto: Peter Stollenwerk

Kleine, inhabergeführte Geschäfte

Während seiner 26-jährigen Präsenz in Monschaus Altstadt hatte der Geschäftsmann auch stets einen Blick auf die strukturelle Entwicklung der Stadt. Die Bilanz fällt zurückhaltend aus: „Monschau verkauft sich unter Wert und schöpft sein Potenzial nicht aus“, lautet seine Erkenntnis. Monschau verfüge durchaus über die Chance, „unter den touristischen Städten ganz groß zu werden“.

Was der Altstadt aber fehle, seien kleine, inhabergeführte Geschäfte mit einem Angebot, „das man nicht an jeder Ecke bekommt.“ Ein hochwertiges Warenangebot im Verbund mit hochwertiger Gastronomie seien erforderlich, um eine Kundschaft zu erreichen, „die auch bereit ist, mehr Geld auszugeben.“

Auch für sein bald geräumtes Weihnachtshaus hätte Lambertz einen neuen Gestaltungsvorschlag. Vorstellbar sei beispielsweise ein „Shop in Shop“-System mit unterschiedlichen Angeboten wie Töpferwaren, Café, Galerie oder auch Weihnachtsschmuck.