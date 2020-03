Kostenpflichtiger Inhalt: Weihnachtsfilm in Monschau : Letzte Klappe und Warten aufs Christkind

„Ich komme mir vor wie Rolf Zuckowski", witzelte Schauspieler und Comedian Luke Mockridge, als er sich in einer Drehpause mit den Kindern des Weihnachts-Chors ablichten ließ. Foto: Heiner Schepp

Monschau „Sieben Kilo – Klappe, die Letzte!“: In Monschau kamen am regnerischen Dienstagnachmittag die Dreharbeiten für den Weihnachtsdreiteiler „7 Kilo in drei Tagen“ zum Abschluss. Die moderne Familienkomödie als Verfilmung des Beststeller-Romans „7 Kilo in drei Tagen“ von Christian „Pokerbeats“ Huber wird Ende des Jahres beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen sein.