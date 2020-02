Dreharbeiten in Monschau : Komparsen für Miniserie mit Luke Mockridge gesucht

Dreharbeiten in Monschau

Für den Netflix-Weihnachtsdreiteiler „7 Kilo in 3 Tagen“ wird Anfang März im Herzen der Altstadt Monschau noch einmal der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Mit etwas Glück kommt genau dann der Winter doch noch nach Monschau – ansonsten wird man vielleicht mit Kunstschnee filmen. Foto: Peter Stollenwerk

Monschau Es ist mal wieder Filmdrehzeit in Monschau: Anfang März bestimmen in der historischen Altstadt zum x-ten Mal Kameras, Leuchten und hektisch herumwuselnde Leute vom Film das Bild. Gedreht wird ein Weihnachts-Dreiteiler für Netflix. Gesucht werden rund 250 Komparsen.

In Köln haben die Dreharbeiten für die Miniserie mit dem Titel „7 Kilo in 3 Tagen“ bereits begonnen, die Ende des Jahres ausgestrahlt werden soll. Der bekannte Comedian Luke Mockridge wird dabei erstmals als Schauspieler vor der Kamera stehen und fungiert gleichzeitig als Co-Produzent, wie Netflix am Mittwoch berichtete.