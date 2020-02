Abifete von der Polizei vorzeitig beendet : K.o.-Tropfen oder zu viel Alkohol?

Die Abiturfeier fand in der Vereinshalle Kalterherberg statt (Symbolbild). Foto: Colourbox

Kalterherberg Für zwei Schüler endete eine Abifete in Kalterherberg im Krankenhaus. Der Verdacht, sie seien Opfer von K.o.-Tropfen geworden, steht im Raum. Die Polizei bestätigt das nicht, ermittelt jedoch in der Sache.

Ein unschönes Ende hat in der Nacht zum Samstag die zweite Abifete der Abiturientia des Monschauer St.-Michael-Gymnasiums genommen.

Wie die Polizei am Samstag bestätigte, musste der Rettungsdienst noch in der Nacht zwei Personen mit Ausfallerscheinungen von der Feier in der Vereinshalle Kalterherberg ins Krankenhaus bringen, fünf weitere junge Leute wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben, wie die Leitstelle am Abend mitteilte.

Da der Rettungsdienst mit insgesamt acht Einsatzfahrzeugen vor Ort war, musste die Polizei die Veranstaltung kurz nach Mitternacht beenden.

„Wir bedauern den Ausgang unserer Abifete. Leider wurden mehrere Fälle von K.o.-Tropfen von der Polizei bestätigt. Wenn ihr etwas beobachtet habt oder wisst, wer die Tropfen in die Getränke verteilt hat, meldet euch bitte bei uns. Die Verabreichung von K.o.-Tropfen wird als gefährliche Körperverletzung eingestuft“, hieß es am Samstag auf der Facebookseite des Abschluss-Jahrgangs, der sich selbst das Motto „ABIversum – Wir verlassen das System“ gegeben hat.

Diese Darstellung konnte die Polizei jedoch am Samstagabend nicht vollumfänglich bestätigen: „Es besteht zwar der Verdacht, dass in einigen Fällen K.o.-Tropfen im Spiel gewesen sein könnten, bestätigt ist das jedoch noch nicht“, sagte Polizeihauptkommissar Udo Foerster von der Leitstelle der Polizei in Aachen gegenüber unserer Zeitung.

Die Einsatzkräfte seien in der Nacht nach Begutachtung der Patienten zunächst eher von übermäßigem Alkoholkonsum der Betroffenen ausgegangen als von K.o.-Tropfen, so der Dienstleiter. Dennoch werde die Polizei in der Sache ermitteln, jedoch frühestens am Montag Ergebnisse mitteilen können.

Wer bei der Feier in der Vereinshalle verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese der Polizei mitzuteilen.

(hes)