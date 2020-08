Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-infizierte Person im Haus : Kinder vorsichtshalber von Eltern aus Kita abgeholt

Stoffspielzeug in einer Kindertagesstätte (Archivbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Monschau Eine mit dem Coronavirus infizierte Person war am Donnerstag mit ihrem Kind zur Eingewöhnung in der Kindertagestätte in Höfen. Da es keine engen Kontakte gegeben habe, ging der Betrieb am nächsten Tag normal weiter.