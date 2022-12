Feuerwerk verboten : Keine Böller und Raketen in Monschaus historischer Altstadt

Auch in diesem Jahr werden in der Monschauer Altstadt wieder Schilder aufgestellt, die auf das Feuerwerksverbot hinweisen. Foto: Andreas Gabbert

Monschau Vielerorts darf zum Jahreswechsel wieder Feuerwerk abgebrannt werden, aber nicht in der Monschauer Altstadt. Das ist dort schon seit 2010 verboten.

Schlecht sitzende Schieferplatten an Dächern, Dachläden, Lüftungsöffnungen oder Traufen könnten zudem Eintrittsmöglichkeiten für aufsteigende Feuerwerksraketen darstellen. Außerdem werden in den engen Winkeln der Altstadt oftmals auch leicht entzündliche Materialien wie Papier oder Abfallsäcke gelagert.

In einigen Großstädten in Nordrhein-Westfalen werden für die Silvesternacht aus Sicherheitsgründen Böllerverbotszonen eingerichtet.

Daher gelten für die Bewohner und die Besucher der Altstadt besondere Regeln, die in der seit dem Jahr 2010 jährlich vom Stadtrat neu beschlossenen „Allgemeinverfügung über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in der historischen Altstadt“ nachzulesen sind. Anlass waren damals schwere und durch Silvesterraketen ausgelöste Brände in den Städten Tübingen, Goslar und Nürnberg und schließlich auch der Brand in der Nikolauskirche in Aachen in der Silvesternacht 2011.