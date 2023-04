Insolvenzverwalter optimistisch : Hoffnung für Pflegeheim in Kalterherberg

Erweiterung des Roetgener Pflegeheims : Ausgeliefert an einen Großkonzern? Die Roetgener Grünen machen Front gegen den Pflege-Großkonzern Alloheim, der mit seiner Tochtergesellschaft – der Itertalklinik – das Pflegeheim an der Jennepeterstraße betreibt. Aufgrund massiver Bedenken will die Partei in der Ratssitzung am Donnerstag kommender Woche nun die Notbremse ziehen und die seit Jahren geplante Erweiterung der Einrichtung stoppen.