Kunstprojekt in Monschau : Graffiti und ein neues Wir-Gefühl

Monschau In Monschau arbeiten überzeugte Altstädter daran, mit moderner Kunst auf dem Rahmenberg an die Tuchmachertradition zu erinnern. Davon soll die Stadt nicht nur optisch profitieren.

Ein Ratespiel: Geht es um Christo in Monschau anno 1971 oder um eine Kunstaktion aus dem Jahr 2021 – 50 Jahre, nachdem der legendäre Verpackungskünstler die kleine Stadt an der Rur zum Schauplatz für seine Kunstinstallation machte? Bernd Maaßen (55) muss schmunzeln, wenn er solche Zitate liest. Denn immerhin drei davon sind aktuellen Reaktionen in Sozialen Netzwerken entnommen.

Seitdem der Schlossermeister mit seinen Mitstreitern die ersten, weithin sichtbaren Leinwände auf dem Rahmenberg aufgespannt hat, wird er schon mal in kleinere Diskussionen verwickelt. „Als ich die Leinwände ausgepackt habe, dachte ich zunächst auch: Ganz schön bunt! Aber so ist das nun mal: Wenn du irgendetwas machst, ist es so gut wie sicher, dass das nicht jedem gefällt. Damit muss man leben.“

Bernd Maaßen kann gut damit leben. Der überzeugte Altstädter gerät ins Schwärmen, wenn er über das Projekt Rahmenberg spricht. Rund 40 Unterstützer haben sich inzwischen per Messenger vernetzt, um dem steilen Südhang an der Haller-Ruine mit teils harter Arbeit wieder zu seinem ursprünglichen Antlitz zu verhelfen.

Denn der Rahmenberg war eben nicht immer hübsch begrünt, sondern diente in der blühenden Tuchmacherstadt Monschau Mitte des 18. Jahrhunderts einem wichtigen Zweck: dem Trocknen der gefärbten Tuche. Dazu wurden die mehr als 30 Meter langen Tuchbahnen auf Rahmen aufgespannt und in der Sonne getrocknet. „Es geht uns darum, dieses kulturelle Erbe wieder sichtbar zu machen“, sagt Maaßen.

Wo früher edle Tuche hingen, sollen in den kommenden Jahren Künstler ihre Werke dem Publikum in der Altstadt aus der Ferne zeigen können. Diese Freiraumgalerie kann nicht nur vom Marktplatz aus betrachtet werden: Wer gut zu Fuß ist und die vielen steilen Treppen zum Haller hinauf nicht scheut, kann die bunten Leinwände auch aus der Nähe anschauen und zwischen den Trockenmauern den Rahmenberg erkunden.

Schon früher war es bunt

In seinem Haus in Kalterherberg steht der ehamlige Geschichtslehrer Hans Gerd Lauscher vor zwei sparsam kolorierten Zeichnungen, deren historische Bedeutung sich auf den ersten Blick nur Kennern erschließt. „Da! Sehen Sie! Schon damals war der Hang überaus bunt.“

Lauscher, 79 Jahre alt und seit Ewigkeiten ein Aktivposten im Monschauer Geschichtsverein, lacht vergnügt. Dass zwei der seltenen historischen Abbildungen des Rahmenbergs – es handelt sich um Tuschezeichnungen eines Artillerieoffiziers namens Johannes Michael Joseph Laub – nun wieder im Monschauer Land gezeigt werden können, ist einem Coup des leidenschaftlichen Sammlers zu verdanken, der die Zeichnungen vor Jahren bei einem Händler in Baden-Württemberg entdeckte.

In seinen Erzählungen über die alte Zeit lässt Lauscher das Bild einer geschäftigen kleinen Stadt vor dem geistigen Auge erstehen, die sich vor größeren Nachbarn wie Aachen nicht zu verstecken brauchte. „Die Altstadt war damals das industrielle, geschäftliche und soziale Zentrum des Monschauer Landes. Hierhin kam man aus den Dörfern, wer etwas zu erledigen hatte oder Arbeit suchte“, sagt Lauscher. Er erzählt über die Tuchmacher, die ihre Stoffe im Wasser der Rur wuschen, um sie dann zum Trocknen auf die Hänge zu bringen. „Es ist erschreckend wenig übrig geblieben von dieser Industrie.“

Bernd Maaßen spricht von einem „Schatz, den es zu heben gilt“. Für ihn und die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Monschau geht es in dieser Frage nicht nur um Kultur oder Kunst. Die Interessengemeinschaft will verhindern, dass Monschau zu einem Freilichtmuseum verkommt. Modernes Leben zu fördern, das sich der alten Traditionen besinnt – das hat sich der vor wenigen Jahren gegründete Verein auf die Fahnen geschrieben. Maaßen steht auf seiner Terrasse an der Laufenstraße und lässt den Blick in Richtung Haller wandern.

Seine Rahmenberg-Gruppe hat sich auch zu einem sozialen Projekt entwickelt. „Eigentlich geht es uns um eine Initialzündung für die Altstadt. Für das Leben hier. Denn Monschau ist nicht nur ein Touristenziel, hier leben auch Menschen.“ Tatsächlich seien es oft „Zugezogene“, die sich besonders für die Altstadt engagierten und in der Gruppe viele Kontakte gefunden hätten. So trifft man sich hier schon mal am Feierabend, um zwischen den Trockenmauern am Rahmenberg für Ordnung zu sorgen und nach getaner Arbeit mit den Jungs vom Bauhof ein gemeinsames Bier mit grandioser Aussicht zu genießen. „Hier entsteht ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist toll“, sagt Bernd Maaßen.

Zwei Künstler aus Köln

Längst ist das Projekt den Kinderschuhen entwachsen. Seit zwei Jahren fördert es der Bund mit Geldern in Höhe von fast 86.000 Euro aus seinem Programm „Ländliche Entwicklung“. Nach Jahrzehnten, in denen ausschließlich düstere Fichten den Hang im Rurtal dominierten, wurden die Flächen am Rahmenberg zunächst gerodet.

Seit zwei Jahren werden in den Sommermonaten zudem Ziegen eingesetzt, die den Hang zuverlässig von weiterem Bewuchs freihalten und so dafür sorgen, dass die ckarakteristischen Trockenmauern wieder von weithin sichtbar geworden sind.

Info Monschau zwischen Tradition und Moderne Es ist Menschen wie dem Historiker Hans Gerd Lauscher aus Monschau zu verdanken, dass viel von dem Wissen über die alte Industriekultur in der Region erhalten bleiben konnte. Zu wenig davon sei noch sichtbar, auch in Monschau, beklagt Lauscher (79). „Die meisten Besucher der Altstadt erfahren zu wenig darüber.“ Ziel der Standortgemeinschaft ISG Monschau ist es, diese kulturellen Wurzeln sichtbar zu machen – und so der Stadt zu neuem Leben zu verhelfen. „Hier schlug früher das industrielle Herz des Monschauer Landes, das zu seiner Zeit als durchaus innovativ gelten durfte“, sagt Schlossermeister Bernd Maaßen. Als Kind der Altstadt träumt der 55-Jährige davon, an diese Tradition anknüpfen zu können. So will die ISG beispielsweise junge Gründer fördern, die sich in der Stadt niederlassen wollen und beispielsweise im Bereich Mode und Design arbeiten. Besucher erkunden den Rahmenberg am einfachsten über den Weg hinauf zur Haller-Ruine. In Kooperation mit der Kunstakademie Heimbach und Kurator Prof. Frank Günter Zehnder wird die Rahmenberg-Gruppe weitere Rahmen mit den Werken zeitgenössischer Künstler bespannen.

Nachdem die Mauern saniert und Eichenrahmen nach historischem Vorbild gebaut und montiert wurden, sind nun die Künstler am Zug. Seit Anfang März sind bereits Werke von Wieslawa Stachel und Kai „Semor“ Niederhausen (beide aus Köln) zu sehen, viele weitere sollen in den kommenden Monaten folgen.