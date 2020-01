Kostenpflichtiger Inhalt: Fronleichnam : „Es geht nicht darum, jemand etwas wegzunehmen“

Die gemeinsame Fronleichnamsprozession im vergangenen Jahr in Monschau hinterließ viele positive Eindrücke. Auch Kinder wurden stärker in das Geschehen eingebunden. Foto: Heiner Schepp

Monschau Die Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Monschau hat beschlossen, künftig auf Fronleichnamsprozessionen in den einzelnen Orten zu verzichten und eine gemeinsame Feier in Monschau abzuhalten, wobei jeder Ort abwechselnd an der Gestaltung beteiligt werden soll.