Kostenpflichtiger Inhalt: Hinrichtung eines jungen Konzeners 1945 : So ging Emil Blumensath vor 75 Jahren in den Tod

Das Grab von Emil Blumensath aus Konzen. Er wurde nur 22 Jahre alt. Foto: Archiv Franke/N.N./Archiv Franke

Konzen Februar 1945: Während der Zweite Weltkrieg in seinem Heimatdorf Konzen bereits beendet ist, wartet in Wilhelmshaven ein junger Mann auf seine Hinrichtung. Der 22-Jährige hatte sich von seiner Truppe entfernt – er glaubte nicht mehr an Hitlers Endsieg.