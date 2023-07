Nach „Sieg-Heil“-Rufen : Ermittlungen des Staatsschutzes im Fall Kalterherberg dauern an

Ermittlungen des Staatsschutzes im Fall Kalterherberg dauern an

Die Ermittlungen des Staatsschutzes der Aachener Polizei wegen des Verdachts von Propagandadelikten während der Johannisnacht in Kalterherberg dauern an. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kalterherberrg Die rechtsextremen Vorfälle während der Johannisnacht in Kalterherberg sind knapp einen Monat danach noch nicht aufgeklärt. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an.

In der Nacht zum 24. Juni soll eine Gruppe junger Männer nach Angaben von Zeugen unter lautem „Sieg Heil“-Grölen bis in die Morgenstunden auf einem Traktor mit Anhänger durch den Ort gefahren sein. Es ist die Johannisnacht, wo in Monschau eigentlich wie anderenorts die Mainacht gefeiert wird. Diesmal eskaliert das Treiben der Jugend.