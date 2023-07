Monschauer Altstadt : Eingebrochene Mauer wird endlich saniert

In der Monschauer Altstadt : Bruchsteinmauer an der Laufenstraße auf den Gehweg gestürzt Es dürfte ein ohrenbetäubender Schreck in der Abendstunde gewesen sein, bei dem aber glücklicherweise keine Menschen zu Schaden kamen: Am 24. Oktober stürzte an der Laufenstraße in Monschau gegen 22 Uhr oberhalb der Buswendeschleife eine Bruchsteinmauer auf rund fünf Meter Länge und bis in zwei Meter Höhe ein.